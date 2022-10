Lopesa es una de las empresas de mayor prestigio a nivel nacional. Esta se encarga de distribuir diversos productos de gran utilidad como vinagres y condimentos. Sin embargo, quién iba a decir que este gran emprendimiento iba a nacer a partir de un castigo bastante particular a uno de sus dueños. A continuación, te contamos una de esas historias que no pasan desapercibidas.

Según La República, la empresa es liderada por dos hermanos: Marcelino y Aquilo López. No obstante, es Marcelino quien fue protagonista de una anécdota fuera de lo común que vale la pena recordarla. Todo comenzó en Junín, precisamente en Masma, distrito de Jauja.

¿Cómo es que Lopesa nació a partir de un castigo en Junín?

“Mi mamá me castiga por daños que había hecho al cuidar los animales que le había dejado encargado. El castigo era que tenía que moler medio kilo de ají panca que ella había sacado todas las pepas. Ella le dijo que no lo molería en un molinillo, sino en un batán”, manifestó Marcelino en una conversación para Somos Empresa.

Marcelino no cumplió por completo con lo señalado. “Habría pasado trece días exacto, pongo la escalera y subo. Me encuentro con que el ají, me había olvidado del ají, agarro uno de ellos y se hizo polvo completamente, pongo la lengua y era tan agradable que no había perdido sus cualidades. Entonces pensé enseguida, ¿Esto por qué no podemos envasarlo? ¿Esto por qué no se puede moler?”, agregó.

Es desde ese momento en que Marcelino se animó a crear una empresa con su hermano. Al principio, comenzaron a comercializar sus productos enteros en las ferias. Ellos se encargaron no solo de la venta sino también de la producción, y fue así como comenzó este gran emprendimiento digno de admirar.

¿Cuál es la Misión y la Visión de Lopesa?

Misión

Procesamos alimentos con excelencia para satisfacer las expectativas de nuestros clientes.

Visión

Ser la corporación peruana procesadora de alimentos líder en innovación y consolidada en el mercado extranjero el 2025.

¿Dónde comprar los productos Lopesa de manera digital?

Para poder adquirir estos productos desde la comodidad de tu casa, solo es necesario que ingreses al siguiente ENLACE y sigas las indicaciones.