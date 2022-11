Cómo Estados Unidos apoyará estratégicamente el fútbol femenino de Colombia

Para Colombia el año 2022 ha sido definitivamente el año del fútbol femenino, con América de Cali consagrándose campeonas, los Sudamericanos Sub-17 y Sub-20, la Copa América realizada por primera vez en el país y la buena participación en la Copa Conmebol Libertadores, además de los Mundiales de las categorías juveniles, con una muy buena actuación.

Asimismo, tras haber recibido merecidos homenajes para las futbolistas colombianas por lo logrado este año, ahora, la Embajada de Estados Unidos en Colombia se unió a las celebraciones y les hizo otro reconocimiento, en donde el mismo embajador informó un plan de apoyo para el fútbol femenino nacional.

¿CUÁL ES EL APOYO QUE ESTADOS UNIDOS BRINDARÁ A LA SELECCIÓN COLOMBIANA?

En la embajada de los Estados Unidos se realizó el evento en donde, junto con el Ministerio del Deporte, la selección femenina de fútbol detalló algunos mecanismos para fortalecer la disciplina en Colombia, tanto así, que de la mano con María Isabel Urrutia, ministra del deporte, brindarán ayuda económica para establecer una liga sostenible y rentable.

Asimismo, Francisco Palmieri, Embajador de Estados Unidos en Colombia se pronunció al respecto y dijo: “En Estados Unidos no solo somos aficionados del deporte, sino que creemos en el poder del deporte y las lecciones que da para la vida. A través del deporte los jóvenes pueden aprender no solo las tácticas sino aprender la disciplina y la persistencia. Colombia está en la cima del mundo con dos equipos de mujeres que demostraron que no hay límites para ellas”.

Por lo que finalizó su discurso indicando que Estados Unidos será un soporte: “Gracias a las dos selecciones se pueden generar nuevos espacios para que las mujeres puedan seguir creciendo y hacer soñar a todo un país. Así le dan a espalda a la criminalidad. Con todos estos logros que ustedes cosechan viene una inmensa responsabilidad porque son ustedes las encargadas de demostrar que hay alternativas a través del deporte para generar un mejor futuro”.

Los Estados Unidos dio la oportunidad a los proyectos en pro de las jugadoras y del fútbol femenino colombiano y Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, dijo: “Es un honor que un país que trabaja el mejor fútbol femenino, como lo es Estados Unidos quiera hacernos un reconocimiento, esto es algo que recordaremos siempre”.

HOMENAJE A LA SELECCIÓN FEMENINA SUB-17 DE FÚTBOL

Con el fin de reconocer sus logros, sacrificios y tenacidad como deportistas profesionales, el presidente Gustavo Petro dio a cada una de las 21 integrantes del equipo el valor de 25 millones de pesos, para un total en conjunto de 525 millones de pesos; también de un beneficio económico de 12′500.000 para el director técnico Carlos Paniagua.

“Nosotras como deportistas agradecemos profundamente que nos apoyen cada día, que le den el valor a la mujer que se merece, porque la mujer colombiana está muy llena de talento (…) Esperamos poder seguir haciendo historia en este deporte”, dijo la delantera Gabriela Rodríguez.