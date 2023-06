‘Chollywood’ nos muestra a diario una secuencia de historias pintorescas que son protagonizadas por personajes salientes del anonimato y con fama inmediata. Magaly TV es el programa de farándula que creó la figura mediática de Víctor Angobaldo, un desconocido pero gracioso chalaco que tuvo un sonado romance con Shirley Cherres, y episodios de discordia con ‘Melcochita’, y Fernando Roca, más conocido como ‘Zopilote’. Debido a su delicado estado de salud e internamiento en la actualidad, el también empresario ha empezado a recibir visitas, y en esta nota te contaremos cómo fue el encuentro luego de 14 años con el fornido peleador de MMA con el cual tuvo una pelea pública.

¿CÓMO FUE LA VISITA DE ‘ZOPILOTE’ A ANGOBALDO EN EL HOSPITAL Y QUÉ SE DIJERON LUEGO DE LA RECORDADA PELEA QUE PROTAGONIZARON EN 2009?

El programa de televisión abierta que data de 1997 e hizo de los ‘ampays’ y situaciones polémicas de futbolistas, periodistas mismos, empresarios, cantantes, y otras figuras públicas, ahora se encuentra cubriendo la difícil situación personal que vive Víctor Angobaldo postrado en una cama del Complejo Hospitalario Alberto Barrón del Calllao.

Las imágenes difundidas por Magaly TV “La Firme”, hicieron posible que las amistades más cercanas a él y también personas que en el pasado tuvieron algún conflicto aparentemente serio, se acercaran a su habitación hospitalaria, y demostraran que la amistad también es demostrada en las malas.

Uno de ellos, y quizá el más recordado fue ‘Zopilote’, experimentado luchador de MMA que trabajó en “Habacilar” en la década de los 2000, y ganó mayor fama televisiva cuando le declaró su amor a la mismísima Magaly Medina en su set, y luego peleó con Angobaldo para defenderla.

Desde Arequipa, Fernando Roca Duany llegó a Lima para dirigirse directamente hacia el cuarto donde está internado la expareja de Shirley Cherres, y luego de estrecharle la mano, le dedicó unas reflexivas y emotivas palabras que empezaron a consolidar el reencuentro tras más de una década de distanciamiento a pesar de que limaron asperezas en 2009.

“Tú sabes que la fe mueve montañas, hay que ser fuerte, en la vida todo es un reto”, dijo ‘Zopilote’ ante la atenta mirada de un Víctor Angobaldo que atinó a agradecerle sus palabras y la visita, respondiéndole que “eso me da mucha fuerza para seguir viviendo y seguir luchando”.

Con un abrazo sellaron el agradable reencuentro que les hizo recordar el anecdótico y conflictivo momento que protagonizaron en las afueras de un restaurante por un hecho vinculado directamente con el enamoramiento entre Magaly Medina y ‘Zopilote’.

Angobaldo recordó que el incidente ocurrió en las afueras del restaurante “El Ronco” de la Av. De la Marina, y sucedió porque “Magaly es mi tía, y este se quería pasar de vuelta con mi tía”, mientras que Fernando Roca contestó que “solamente decía mi opinión. Me gusta pues, con todo respeto”.

“Respetala a mi tía, qué pasa contigo”, exclamó con gracia un Víctor Angobaldo que volvió a sonreír, y además recibió la visita de otros personajes de ‘Chollywood’ ligados a su fugaz paso por la farándula.

¿QUÉ ENFERMEDAD LO TIENE INTERNADO A VÍCTOR ANGOBALDO Y A QUIÉNES MÁS RECIBIÓ EN EL HOSPITAL DEL CALLAO?

La salud de Víctor Angobaldo se ha deteriorado considerablemente a raíz de una afección que provoca que los riñones pierdan la capacidad de eliminar los desechos y equilibrar los fluidos.

El polémico personaje nacido en “Magaly TV” padece de insuficiencia renal, razón por la cual recibe 3 sesiones de diálisis al día y está a la espera de un trasplante de riñón para salvar su vida.

“Me han dejado de funcionar los riñones y necesito que me ayuden a conseguir un riñón para poder vivir porque si no, tu amigo se va”, declaró para las cámaras del programa que conduce Magaly Medina en días previos a ser visitado por ‘Zopilote’, y también por la mujer que lo acompañó sentimentalmente durante un tiempo de su controversial vida, Shirley Cherres y ‘Melcochita’.