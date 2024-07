La popular Irma Maury, quien dio vida durante muchos años a ‘Doña Nelly’ en ‘Al fondo hay sitio’, volvió a visitar el set de grabación del famoso programa de América Televisión. La actriz se retiró de la serie hace ya algún tiempo, por lo que su aparición en el set de Pachacamac no solo sorprendió a sus ex compañeros, sino a todos los seguidores de la novela. Conoce en esta nota cómo es que se dio este encuentro y si es que tiene algún significado para el futuro del programa, así como más detalles sobre la telenovela.

¿Cómo fue el reencuentro de Irma Maury con sus excompañeros de Al Fondo Hay Sitio?

Como los fanáticos del programa deben saber, el personaje de ‘Doña Nelly’ era uno de los más populares dentro de la serie. La matriarca de la familia Gonzáles, interpretada por Irma Maury, fue protagonista de varios de los mejores momentos de la serie, por lo que incluso después de la salida de la actriz, sigue siendo muy recordada por todos sus seguidores y compañeros.

Así lo demuestra la reciente visita de Irma Maury al set de grabación de ‘Al Fondo Hay Sitio’. Este martes 16 de julio el actor Erick Elera publicó una imagen en la que se la ve junto a otros de los actores de la serie, como David Almandoz, László Kovács y Magdiel Ugaz. Posteriormente, aparecieron en redes nuevas fotos y videos de la visita de la actriz en la que también se le ve compartiendo efusivos saludos con otros grandes actores del programa, como Gustavo Bueno, Yvonne Frayssinet y más.

¿Volverá ‘Doña Nelly’ a ‘Al Fondo Hay Sitio’?

La presencia de Irma Maury en América Televisión hizo que sus seguidores inmediatamente pensaran en su regreso a la popular serie. Sin embargo, un posterior reportaje de la cadena televisión reveló que ella se encontraba ahí para promocionar su debut en el circo de La Chola Chabuca durante el programa Mande Quien Mande y que aprovechó para visitar a sus ex compañeros.

Sin embargo, fueron ellos mismos quienes bromeaban con su regreso a la serie al tenerla nuevamente en el set de grabación. Los fanáticos del programa recordaron que en la serie ‘Doña Nelly’ ya falleció. Pero especulan que podría regresar a través de algún recuerdo o sueño de alguno de los personajes. No pudieron evitar notar que la química entre los actores originales sigue intacta y su alegría por volver a verse.

La misma Irma Maury no negó la posibilidad de regresar, avivando las peticiones de los seguidores de ‘Al Fondo Hay Sitio’. Eso sí, ella tiene una condición bastante clara y es que no le gustaría que revivan al personaje solo para hacerla volver.

“El canal puede hacer lo que mejor le parezca, los guionistas también porque es su personaje, yo no soy dueña del personaje”, dijo. “Cuando a mí se me habló de revivir a Nelly yo les dije bien claro que no la revivían, por lo menos conmigo”.