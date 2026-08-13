Tras haber alcanzado los 19 años en plena concentración deportiva el pasado 13 de julio, Lamine Yamal, delantero del FC Barcelona, por fin pudo festejar su aniversario a lo grande. El escenario elegido fue la histórica finca Mas de Sant Lleí, un enclave del siglo XII a las afueras de la Ciudad Condal que acogió a familiares, amistades y personalidades del espectáculo como Bad Gyal. Entre las presencias más esperadas destacó la de su pareja, Inés García, quien robó todas las miradas con un estilismo vibrante y festivo.

Un estilo ‘Barbiecore’ firmado por la marca de las estrellas

Para esta cita tan significativa, la creadora de contenido andaluza confió en Bonet Studio, el sello de moda ideado por Ismael Bonet que ha cautivado a referencias musicales como Karol G y Aitana. Inés deslumbró a sus seguidores al revelar un estilismo de estética Barbie, donde el gran protagonista fue un vibrante minivestido fucsia cuajado de aplicaciones brillantes, ideal para una velada nocturna de celebración.

Los detalles del minivestido corsé que acaparó todas las miradas

El diseño destacaba por una estructura tipo corsé que enmarcaba la figura, complementada con un pronunciado escote con forma de corazón. En la zona inferior, la falda incorporaba sutiles drapeados a la altura de la cadera para sumar volumen y dinamismo, junto con una discreta abertura lateral que aportaba un aire sensual. Para mantener la atención en la prenda principal, la influencer optó por un calzado discreto: unas sandalias de tiras en tono metalizado.

Belleza al natural: bronceado, ondas y tonos neutros

García prefirió prescindir de collares o joyas recargadas, dejando al descubierto la zona del escote y los hombros, los cuales resaltó con un toque de aceite corporal para potenciar su tono dorado veraniego. En cuanto al estilismo de belleza, apostó por la frescura: