Brillos, escote corazón y acabado bronceado: descubrimos todos los detalles del impactante look con el que la novia de Lamine Yamal paralizó las redes en la fiesta tardía del delantero azulgrana. (Foto: Inés García Instagram)
Brillos, escote corazón y acabado bronceado: descubrimos todos los detalles del impactante look con el que la novia de Lamine Yamal paralizó las redes en la fiesta tardía del delantero azulgrana. (Foto: Inés García Instagram)
Por Paolo Valdivia

Tras haber alcanzado los 19 años en plena concentración deportiva el pasado 13 de julio, Lamine Yamal, delantero del FC Barcelona, por fin pudo festejar su aniversario a lo grande. El escenario elegido fue la histórica finca Mas de Sant Lleí, un enclave del siglo XII a las afueras de la Ciudad Condal que acogió a familiares, amistades y personalidades del espectáculo como Bad Gyal. Entre las presencias más esperadas destacó la de su pareja, Inés García, quien robó todas las miradas con un estilismo vibrante y festivo.

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