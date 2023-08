¿Cómo ha tomado la familia de Daniel Sancho el pedido de pena de muerte tras asesinar a Edwin Arrieta?

Luego de la comparecencia de la policía de Tailandia para dar a conocer los resultados de la investigación realizada en el caso de Daniel Sancho de 29 años, ha sido la representante de la familia la encargada de transmitir las primeras impresiones tras lo sucedido.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE LA FAMILIA DE DANIEL SANCHO TRAS EL PEDIDO DE PENA DE MUERTE EN TAILANDIA?

Carmen Balfagón, portavoz de la familia Sancho, ha dado detalles de cómo se encuentran y cómo han encajado la petición de pena de muerte solicitada por la policía tailandesa. “Desde el día 5 ya se hablaba de pena de muerte, ya se hablaba de crimen con premeditación. La familia lo ha encajado como un punto y final a todo lo que se preveía”, dijo la abogada.

“Han presentado unas pruebas pero falta lo fundamental y es saber la causa de la muerte. Pudo ser apuñalado pero no lo sabemos”, aseguró Balfagón. Asimismo, la portavoz confirmó lo que parece evidente, pues indica que “el encaje de la familia es muy malo, ya que este tema es muy difícil de vivir desde el punto de la familia”.

Desde la familia de Daniel Sancho piden a todos mucha prudencia acerca de las informaciones publicadas a lo largo de los días en las redes sociales y medios. “Tailandia está muy pendiente de los medios de comunicación. Es muy importante para no complicar más el tema, que seamos respetuosos con la investigación”, dijo la portavoz.

Ahora, tras presentar las conclusiones por parte de la policía, está en manos de la fiscalía de Tailandia la que continuará con la instrucción y decidirá si seguir investigando o proceder a la apertura del juicio oral. Es importante señalar que, todavía hay plazo, ya que según la legislación tailandesa amplía hasta los 84 días la prisión preventiva.

¿QUÉ DECIDIERON LOS PORTAVOCES DE LA FAMILIA DE DANIEL SANCHO?

El último martes 15 de agosto, los portavoces de la familia Sancho publicaron un comunicado para anunciar que no asistirían, por el momento, a ningún programa de televisión. “La firme decisión de no acudir, ni informar, a ningún medio de comunicación, hasta que no se produzca el cese definitivo de la totalidad de medios de comunicación en el domicilio, y sus inmediaciones”, indicaba el comunicado.

Se tomó esta medida por la protección, tanto por la menor implicada en la atención mediática -Rodolfo Sancho y su pareja actual, Xenia Tostado, tienen una hija pequeña- y también por el debido proceso que sigue Daniel Sancho en Tailandia.