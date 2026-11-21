Durante los últimos días, el estreno mundial del popular videojuego GTA 6 ha acaparado la atención de los internautas, quienes han compartido diversos memes, videos de personas jugando e imágenes alusivas a esta entrega. De hecho, el lanzamiento de Grand Theft Auto VI rompió el récord histórico de tráfico en los puntos de intercambio de internet de DE-CIX, al alcanzar los 33,03 terabits por segundo (Tbps), una cifra que evidencia la enorme expectativa y popularidad que ha generado el videojuego. Por ello, la posibilidad de crear fotografías con ayuda de la inteligencia artificial mediante el uso de determinados prompts ha despertado el interés de los fanáticos, quienes también buscan sumarse a esta tendencia digital. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO HACER FOTOS CON LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL AL ESTILO GTA 6?

El estreno del videojuego Grand Theft Auto VI ha generado grandes expectativas entre sus seguidores, quienes ya exploran las novedades de esta entrega, que incorpora elementos relacionados con el romance y el desarrollo de relaciones personales como parte de la experiencia de juego. Sin embargo, otros fanáticos prefieren sumarse a esta tendencia mediante la creación de fotografías personalizadas con ayuda de la inteligencia artificial, con las que pueden obtener desde una imagen de portada hasta una fotografía en pareja o grupales. A continuación, te presentamos, compartido por La Nación, el prompt para convertir las fotos al estilo GTA 6:

Selecciona la imagen que deseas editar y de preferencia que sea nítida y tenga buena iluminación para obtener mejores resultados.

Ingresa a la plataforma de IA preferida para comenzar con la edición de la imagen.

Sube la fotografía y coloca el siguiente prompt: “¿Podrías modificar la imagen adjuntada y añadirle la estética de GTA 6?“.

Agrega información sobre la vestimenta, los accesorios y los elementos del entorno de los personajes para conseguir un resultado más preciso.

Una vez enviado el prompt, la IA procesará la imagen y creará una nueva versión con los rasgos y la estética visual inspirados en el videojuego GTA 6.

¿POR QUÉ SE RECALIENTA EL CARGADOR DEL CELULAR?

De acuerdo con los especialistas, una de las causas del recalentamiento del cargador es utilizarlo mientras el celular tiene puesta una funda gruesa, ya que esta puede favorecer la acumulación de calor y acelerar el desgaste de sus componentes. Por ello, recomiendan retirar el protector durante la carga y evitar exponer el dispositivo directamente al sol o colocarlo sobre superficies que retengan el calor. Otra de las sugerencias de los expertos para prolongar la vida útil de la batería es mantener su carga entre el 20 % y el 80 %, evitando que llegue constantemente al 0 % o al 100 %.

Asimismo, aconsejan activar las funciones de protección de batería y carga optimizada que incorporan los celulares, ya que ayudan a reducir su desgaste. Eso no es todo, los especialistas también recomiendan utilizar cargadores y cables originales o de marcas certificadas para evitar problemas de voltaje y sobrecalentamiento. Además, piden no utilizar accesorios que carezcan de garantías de seguridad y optar por la carga convencional durante la noche, ya que la carga rápida puede generar más calor en el dispositivo, conforme comparte La Nación.

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