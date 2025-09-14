En las últimas horas, en las redes sociales se volvió tendencia una nueva forma de crear fotografías con ayuda de la inteligencia artificial junto a algún artista favorito. Esto es posible gracias al avance de la tecnología que puede unir a los fanáticos con sus personajes, como Leonel Messi, Morat, Chayanne, Taylor Swift, Cristiano Ronaldo, entre otros. La clave consiste en utilizar herramientas de IA, como Gemini, subir una fotografía personal y ajustar el prompt para generar un resultado que simule un recuerdo auténtico. De esta manera, para generar esta foto Polaroid es indispensable seguir unos sencillos pasos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO HACER TUS FOTOS POLAROID CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

Actualmente son miles de jóvenes que utilizan las fotos Polaroid para compartir en TikTok, Instagram o Facebook sus mejores imágenes junto a sus artistas preferidos, combinando creatividad y nostalgia. Para poder hacer realidad este fenómeno digital es indispensable el uso de la inteligencia artificial, como Gemini, en la que utiliza prompts específicos y combina elementos para dar la apariencia del personaje seleccionado, el estilo visual e iluminación. De esta manera, el usuario tendrá que brindar detalles específicos para conseguir los resultados esperados y realistas. A continuación, te presentamos el procedimiento para generar esta nueva tendencia:

Selecciona tu fotografía base : Selecciona una foto clara, con buena iluminación, preferiblemente un retrato o foto de cuerpo entero.

: Selecciona una foto clara, con buena iluminación, preferiblemente un retrato o foto de cuerpo entero. Sube tu foto : Carga tu foto en Gemini y la del famoso con el que quieres salir y prepárate para integrarla en una escena estilo Polaroid. Debe ser lo más clara posible.

: Carga tu foto en Gemini y la del famoso con el que quieres salir y prepárate para integrarla en una escena estilo Polaroid. Debe ser lo más clara posible. Detalla un buen prompt : Aquí está el secreto para obtener resultados realistas. Aunque hay varios que circulan en internet, lo puedes modificar dependiendo de los resultados que desees.

: Aquí está el secreto para obtener resultados realistas. Aunque hay varios que circulan en internet, lo puedes modificar dependiendo de los resultados que desees. Genera la imagen : Envía el prompt y espera a que Gemini cree tu foto estilo Polaroid con un famoso .

: Envía el prompt y espera a que Gemini cree tu . Descarga y comparte: Guarda la imagen en alta resolución y compártela en redes sociales, siempre mencionando que se trata de una creación con inteligencia artificial.

Sigue los siguientes pasos : 1- Baja la aplicación Google Gemini 2-Date de alta cin un número de correo 3-agrega las fotos que quieras tuya y de tu Bias ( te aconsejo s vean bien y de medio cuerpo mejor) 4- pega esta indicación: "Take a photo taken with a Polaroid camera. The photo should look like an ordinary photograph, without an explicit subject or property. The photo should have a slight blur and a consistent light source, like a flash from a dark room, scattered throughout the photo. Don't change the face. Change the background behind those two people with white curtains. With that boy hugging me." 5- dale a la flecha azul 6- guarda tu foto 7- Disfruta tu delulu 🥳😂

RECOMENDACIONES PARA GENERAR LAS MEJORES FOTOS POLAROID