Detrás de la aparente independencia de los gatos se esconde una capacidad que continúa sorprendiendo a la ciencia. Aunque muchos creen que estos animales olvidan con facilidad, diversos estudios indican que su memoria funciona de una manera muy distinta a la humana y está estrechamente ligada a la información que reciben a través de sus sentidos y de las experiencias que viven cada día. Más que almacenar recuerdos como si fueran una lista, los felinos construyen su memoria a partir del entorno que los rodea. Los espacios que frecuentan, los aromas que identifican, los sonidos que asocian con determinados momentos y las rutinas que repiten forman un mapa mental que les permite orientarse, anticipar situaciones y reconocer personas o lugares incluso después de largos periodos. Ese mecanismo explica por qué, en muchas ocasiones, un gato parece recordar mucho más de lo que imaginamos.

Los gatos que viven dentro de casa necesitan también una calidad superior en sus interacciones para su memoria

Especialistas sostienen que los gatos que permanecen exclusivamente dentro del hogar pueden enfrentarse a un entorno menos estimulante que el exterior, una situación que favorece el aburrimiento, el estrés e incluso el sedentarismo. Al permanecer en espacios reducidos, disminuyen sus oportunidades de explorar nuevos lugares, jugar, trepar, acechar o marcar territorio, comportamientos que no responden a un simple entretenimiento, sino que forman parte de su naturaleza y desarrollo. Acciones como rascar superficies, seguir un olor, vigilar desde un sitio elevado o perseguir un objeto son esenciales para mantener activas las habilidades propias de los felinos. Por ello, los expertos consideran que la frecuencia con la que un gato tiene acceso al exterior puede influir en su capacidad para aprender y reforzar sus recuerdos. Al salir con regularidad, el animal puede actualizar las rutas que conoce, reconocer nuevos olores, identificar áreas seguras y detectar posibles riesgos en su entorno.

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Los especialistas explican que los gatos que permanecen siempre dentro de casa pueden adaptarse sin mayores dificultades, especialmente si crecieron en ese entorno. Sin embargo, aquellos que durante años tuvieron acceso al exterior podrían experimentar estrés o dificultades ante un cambio repentino. Por ello, es fundamental que el hogar les ofrezca suficientes estímulos mediante juegos, rascadores, zonas de descanso elevadas y espacios para explorar. Sin embargo, salir al exterior tampoco es una solución ideal en todos los casos. Aunque brinda mayores oportunidades de exploración y aprendizaje, también expone a los felinos a peligros como atropellos, enfermedades, peleas, ataques de otros animales o incluso la pérdida. En consecuencia, los expertos señalan que no existe una opción única para todos los gatos, ya que la decisión dependerá de las características del animal y de las condiciones de seguridad que pueda garantizar su entorno.

¿Cuáles son las necesidades de alojamiento para darle una mejor calidad de vida a los felinos domésticos?

Finalmente, una investigación publicada en la revista científica Applied Animal Behaviour Science analizó cuáles son las condiciones más adecuadas para garantizar el bienestar de los gatos que viven como animales de compañía. El estudio, liderado por la investigadora Irene Rochlitz junto a su equipo, buscó determinar cuáles son las necesidades de alojamiento y cuidado que favorecen una mejor calidad de vida para los felinos domésticos. A diferencia de otras investigaciones desarrolladas en laboratorios, refugios o criaderos, este trabajo se centró exclusivamente en gatos que habitan en hogares. Para evaluar su bienestar, los especialistas consideraron cinco aspectos fundamentales: una alimentación e hidratación adecuadas, un entorno seguro y enriquecido, acceso a atención veterinaria, la posibilidad de expresar comportamientos propios de la especie y la protección frente a situaciones que puedan generar miedo, ansiedad o estrés.