Esta nueva temporada de “Al fondo hay sitio” que se transmite por América TV no deja de sorprender a todos sus seguidores con el ingreso de nuevos actores. Y es que, en una de las recientes emisiones de la serie peruana, descubrimos que Melissa Peschiera se unió al elenco para interpretar a Clara, quien sería el nuevo amor de Koky Reyes.

Ante ello, muchos seguidores se han empezado a cuestionar sobre la periodista, pues como se sabe Melissa nunca ha participado en ninguna serie o películas.

¿QUÉ HA ESTUDIADO MELISSA PESCHIERA?

Desde muy niña, Melissa Peschiera tenía claro que quería dedicarse al periodismo, por lo que cuando finalizó su época escolar estudió en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFÉ).

“De chiquita jugaba a entrevista a las personas. Andaba metida en campañas. Tengo los recuerdos vívidos y te hablo de cuando tenía cinco años. (El periodismo) ha estado conmigo y estoy haciendo lo que me gusta hacer”, dijo Melissa durante a través de una entrevista para Juan Carlos Guerrero.

De esta manera, la periodista comenzó su carrera en el mundo de las comunicaciones y al finalizar su época universitaria empezó a trabajar para la televisión, pues allí se dio cuenta que también quería estar dentro del mundo de las noticias.

¿CÓMO SE DECIDIÓ QUE MELISSA PESCHIERA ENTRE A “AL FONDO HAY SITIO”?

Melissa Peschiera, exalumna de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, se ha ganado un nombre en la televisión peruana por su labor en el periodismo; no obstante, su lado artístico no había sido revelada hasta que ingreso a la serie.

“En realidad, era algo que quería hacer hace mucho. Me crucé en una actividad del canal con Gigio (Aranda ) y su esposa, se los comenté y al cabo de un tiempo me llamaron para una participación especial y ahí me tienes, en ‘Al fondo hay sitio’”, detalló en una entrevista para El Trome.

LA PARTICIPACIÓN DE MELISSA PESCHIERA EN “AL FONDO HAY SITIO”

En el capítulo 146 de la serie, Félix llevó a Koky Reyes a un bar para que pasen un buen momento entre amigos. Al llegar al lugar, decidieron jugar una partida de póquer y de un momento a otro se apareció una bella mujer de labios rojos y mirada penetrante: ‘La reina de corazones’, interpretada por la comunicadora Melissa Pescheira.

De tal modo, se espera que la fémina sea el nuevo amor del exesposo de Charito. También, Pescheira reveló que podría estar varios capítulos del programa: “Por algún tiempo más”, aunque dependerá de las decisiones de los guionistas.