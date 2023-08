Cómo luce la casa de Ivana Yturbe en Arequipa

Hace algunas semanas, el futbolista Beto Da Silva fichó para FBC Melgar, por lo que su esposa Ivana Yturbe no dudó en acompañarlo con su pequeña hija hasta Arequipa. Y es que, mediante sus redes sociales, la modelo decidió compartir con todos sus seguidores su feliz llegada a la impresionante ‘Ciudad Blanca’.

¿CÓMO ES LA NUEVA CASA DE IVANA YTURBE Y BETO DA SILVA EN AREQUIPA?

Tal como anunció Ivana se mudó junto a Beto Da Silva en un amplio departamento situado en el distrito de Cayma. Mediante sus historias de Instagram, la modelo e influencer publicó el proceso de cómo iba quedando su nuevo hogar, es por ello que no dudo en mostrar el resultado final mediante el programa ‘Mande Quien Mande’ en un enlace vía Zoom.

“Al fin terminé la mudanza, ya me estoy terminando de organizar así que feliz. Ya estoy aquí hace tres semanas, pero acá en el departamento voy como dos, ya voy a cumplir dos en el departamento. Beto me decía: ‘amor no hay que llevar todas nuestras cosas’, y yo no, estábamos en esta disputa y logré traerme todas mis cosas”, dijo la exchica reality.

Durante el enlace, Ivana decidió presentar su nueva casa ahora que la familia ya se instaló. La familia del futbolista cuenta con una gran vista del volcán Misti desde la terraza de la vivienda. La sala tiene un gran ambiente y una moderna chimenea ecológica, el comedor está integrado a la sala y es un gran tablero aparentemente de material mármol que hace juego con todos los elementos del lugar en el que predominan el blanco y el gris.

Además, la pareja tiene una amplia y moderna cocina, donde la modelo en la encargada de preparar los alimentos. “Hoy día he hecho mi puré con arroz integral para Beto”, comentó Ivana ante la pregunta de si tenía conocimiento de cocinar.

¿QUÉ DIJO IVANA YTURBE SOBRE TENER UN SEGUNDO HIJO?

Los conductores del programa ‘Mande quien mande’ no tardaron en poner en aprietos a Ivana Yturbe luego de preguntarle si tiene pensado agrandar la familia teniendo otro bebé. El comentario se dio cuando hablaban de la confirmación de embarazo de Brunella Horna, tras revelarse imágenes de la empresaria en redes sociales.

“Quiero tener otro bebito, pero no sé si ahorita. Me encantaría que sea hombrecito. Los tiempos de Dios son perfectos y quiero saber qué pasa”, dijo la joven. Por su parte, Beto da Silva, quien estuvo también en el enlace, contó de cómo se siente en su nuevo hogar al lado de su esposa.