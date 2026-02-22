¿Cómo luce la estructura del nuevo estadio en Latinoamérica que sería uno de los más grandes en la región?

Un enorme estadio comienza a elevarse en Latinoamérica, marcando un hito sin precedentes en la arquitectura deportiva del continente. Lo que hace meses era un terreno despejado, hoy muestra las primeras piezas de una estructura colosal que promete redefinir el estándar de los espectáculos masivos y la pasión futbolística en la región.

Con una inversión que alcanza los 100 millones de dólares, este recinto no solo destaca por su escala, sino por una propuesta estética que desafía lo convencional. La ingeniería de vanguardia y el diseño funcional se fusionan en una obra que ya captura las miradas del mundo deportivo. Descubre a continuación de qué estadio se trata y los detalles que lo convierten en un icono de la ingeniería moderna.

¿CUÁL ES EL ESTADIO EN CUESTIÓN Y DÓNDE ESTARÁ UBICADO?

Se trata del Estadio Nacional El Salvador. Esta monumental infraestructura se levanta en la zona de Antiguo Cuscatlán, situada en el área metropolitana de San Salvador. Para concretar su desarrollo en este punto estratégico, las autoridades procedieron a la liberación de los terrenos que anteriormente pertenecían a una institución de formación militar, la cual fue trasladada a otra sede para agilizar las etapas iniciales de la edificación, según informa Semana.

Construcción del Estadio Nacional El Salvador. | Foto: @JorgeManzaSV

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEFINEN SU DISEÑO Y CAPACIDAD?

La estética y la magnitud de este inmueble lo diferencian de cualquier otra instalación previa en la zona, destacando por los siguientes elementos:

Inspiración natural: la arquitectura del edificio emula la silueta de una gota de agua, un concepto que le otorga una identidad visual única.

la arquitectura del edificio emula la silueta de una gota de agua, un concepto que le otorga una identidad visual única. Aforo masivo: se ha proyectado para recibir a 50,000 espectadores, superando la capacidad de las instalaciones deportivas tradicionales del istmo.

se ha proyectado para recibir a 50,000 espectadores, superando la capacidad de las instalaciones deportivas tradicionales del istmo. Reto de ingeniería: la cubierta del estadio es una de las piezas más complejas, con un peso estimado de 14,000 toneladas. Recientemente se logró el izaje de su primera gran estructura metálica.

¿QUÉ COMODIDADES Y TECNOLOGÍA OFRECERÁ A LOS ASISTENTES?

El recinto ha sido planificado para cumplir con las normativas internacionales más estrictas, enfocándose en la experiencia del usuario y la funcionalidad operativa:

Zonas de Élite: contará con amplios sectores de palcos empresariales y áreas VIP exclusivas.

contará con amplios sectores de palcos empresariales y áreas VIP exclusivas. Accesibilidad Universal: se han diseñado espacios específicos y rutas de acceso totalmente adaptadas para personas con discapacidad.

se han diseñado espacios específicos y rutas de acceso totalmente adaptadas para personas con discapacidad. Soporte Técnico: dispondrá de infraestructura de primer nivel para la transmisión de medios de comunicación y prensa.

dispondrá de infraestructura de primer nivel para la transmisión de medios de comunicación y prensa. Sistemas Inteligentes: la seguridad y la iluminación se gestionarán a través de plataformas tecnológicas avanzadas.

¿CUÁNDO SE PROYECTA SU APERTURA OFICIAL?

De acuerdo con los reportes del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), las obras avanzan con absoluta normalidad y respetando el calendario de trabajo original. Gracias a que no se han presentado retrasos significativos en las fases de cimentación y estructura, se mantiene la ambiciosa meta de inaugurar el complejo en el año 2027, año en que se convertiría en el símbolo de la renovación deportiva de El Salvador.

Imagen del proyecto del Estadio Nacional de El Salvador.

¿CUÁLES SON LOS ESTADIOS MÁS MODERNOS DEL MUNDO?

Nuevo Santiago Bernabéu (España): La renovada sede del Real Madrid destaca por su impresionante techo plegable y un sistema de bandejas que permite retirar el césped para protegerlo durante conciertos. Además, integra biometría para el ingreso de aficionados y una pantalla gigante de 360 grados que rodea todo el interior.

La renovada sede del Real Madrid destaca por su impresionante techo plegable y un sistema de bandejas que permite retirar el césped para protegerlo durante conciertos. Además, integra biometría para el ingreso de aficionados y una pantalla gigante de 360 grados que rodea todo el interior. Tottenham Hotspur Stadium (Inglaterra): Inaugurado en 2020, este recinto londinense es famoso por su ingeniería híbrida que oculta el campo de fútbol para dar paso a otras superficies. Cuenta con un innovador depósito bajo tierra que funciona como invernadero para el mantenimiento de la grama y ofrece una conectividad total mediante más de 1,600 nodos de Wi-Fi.

Inaugurado en 2020, este recinto londinense es famoso por su ingeniería híbrida que oculta el campo de fútbol para dar paso a otras superficies. Cuenta con un innovador depósito bajo tierra que funciona como invernadero para el mantenimiento de la grama y ofrece una conectividad total mediante más de 1,600 nodos de Wi-Fi. SoFi Stadium (Estados Unidos): El hogar de los Rams en Los Ángeles es una joya de la tecnología que cuenta con un techo traslúcido y ventilación automatizada. Su elemento más vistoso es una pantalla circular de proporciones colosales (más de 6,500 metros cuadrados) suspendida sobre el campo, complementada con una infraestructura de red de datos exclusiva para sus miles de asistentes.

VÍDEO RECOMENDADO: