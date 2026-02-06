Mantenernos conectados en el hogar con el mundo exterior, y a través de la tecnología, hoy depende prioritariamente del uso de aquel aparato encargado de proporcionarnos Wifi para llevar a cabo diversas actividades. Con respecto a su velocidad, todavía surgen ciertas incógnitas, y ellas vinculadas a la ligereza o mejora de un internet que puede optimizarse sin requerir de dispositivos externos ni realizar pagos fuera de presupuesto.

SIGUE ESTAS RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA VELOCIDAD DE TU WIFI SIN REALIZAR GASTOS EXTRAS

Hoy resulta vital tener conexión a internet dado que gracias a él podemos comunicarnos mediante WhatsApp o haciendo uso de diversas redes sociales, siendo el dispositivo que precisamente nos proporciona Wifi, y generalmente está conectado a un módem, el mismo rúter cuya presencia en el hogar te facilita además la realización de actividades remotas muy puntuales.

Aunque resulte sorprendente, varios especialistas coinciden en afirmar que la desconexión del mencionado aparato ofrece ventajas, y una de ellas como la que comparte Movistar, está asociada al ahorro energético y sobre todo prolongación de su vida útil a fin de aligerar velocidad requerida.

Si bien tener el rúter encendido durante todo el día no genera mayores gastos visibilizados en boletas de luz, por ejemplo, lo cierto es que con el apagado de Wifi mientras no estás en casa o durante las madrugadas, estarías contribuyendo a gozar de una mejor eficiencia energética.

Asimismo, y como parte de una de las preocupaciones del hogar, otro motivo asociado a la desconexión del dispositivo que proporciona dicho sistema de conexión inalámbrica, recae sobre la seguridad ya que en horas de la noche, otras personas pueden tener acceso libre a tu señal sin lógicamente tu consentimiento, y por ende desacelerar el servicio que te brinda la empresa de telecomunicaciones.

Cabe resaltar, que además resulta bueno apagar el rúter de casa, según especialistas, cuando quizá realizaste un viaje o no estarás en casa, porque puedes minimizar los riesgos de exposición a la radiación electromagnética aunque éste no represente peligro significativo para la salud del cuerpo humano, y también a modo de reseteo para solucionar o reducir los problemas que surjan con la conectividad a Internet.

ESTOS DOS OBJETOS PODRÍAN AUMENTAR LA VELOCIDAD DE TU INTERNET SI LOS COLOCAS DETRÁS DEL RÚTER

Hoy el trabajo remoto todavía continúa llevándose a cabo en países que lo pusieron en práctica a partir de la implementación del confinamiento por la coyuntura sanitaria iniciada en 2020, siendo por ello vital que nuestra conexión a Internet sea óptima e ideal para la realización de diversas actividades con una rapidez que podría aumentar si colocas detrás de router que proporciona Wifi estos dos objetos según informa Semana gracias a Inteligencia Artificial (IA).

En el artículo compartido donde dicho medio colombiano utilizó “machine learning para producir texto similar al humano”, se destaca la presencia de antenas externas y reflectores ubicados estratégicamente para aportarle a tu red inalámbrica una mejora en la calidad y también optimización de cobertura que pretendes alcanzar cada vez que utilizas tu teléfono inteligente o computadora.

Con respecto al primero de los objetos mencionados, Semana expone que es uno de los métodos más comunes para que aumente tu velocidad de Internet con eficacia, debido a un diseño capaz de “captar y emitir señales en un rango más amplio”.

En ese sentido, se destacan los tipos omnidireccionales y direccionales, que en el primero de los casos favorecen la conectividad a Wifi en hogares y amplios espacios de oficina, mientras la otra te permite enfocar la salida de señal hacia una zona alejada del propio rúter.

Ahora pasamos a detallarte los aspectos más resaltantes de los reflectores que de acuerdo a la IA también podrían ayudarte a recibir mayor velocidad para revisar redes sociales, utilizar plataformas, entre otras funciones, mediante la extensión de la señal en una dirección específica.

“Los reflectores pueden ser especialmente útiles en entornos con paredes gruesas o interferencias que afectan la calidad de la señal”, refiere Semana con respecto a su utilidad colocándolos detrás de router que proporciona Wifi.