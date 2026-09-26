¿Cómo puedes participar de la subasta pública que realizará el Indecopi donde se rematará 24 inmuebles en Lima, Junín y Ucayali? | Foto: Gobierno del Perú
¿Cómo puedes participar de la subasta pública que realizará el Indecopi donde se rematará 24 inmuebles en Lima, Junín y Ucayali? | Foto: Gobierno del Perú
Por Redacción EC

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anunció una subasta pública que permitirá adquirir propiedades sometidas a embargo. La jornada se desarrollará el 29 de setiembre y comprenderá 24 inmuebles ubicados en Lima, Junín y Ucayali, cuyos precios parten de montos distintos según cada propiedad y pueden variar de acuerdo con la tasación correspondiente de cada inmueble incluido en convocatoria. Se trata de una oportunidad para quienes buscan conocer alternativas de adquisición mediante procedimientos públicos. La participación tiene requisitos específicos que deben cumplirse para intervenir en el remate. A continuación, te contamos cómo participar, dónde será la subasta, qué propiedades estarán disponibles y qué documentos debes presentar.

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