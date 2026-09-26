El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anunció una subasta pública que permitirá adquirir propiedades sometidas a embargo. La jornada se desarrollará el 29 de setiembre y comprenderá 24 inmuebles ubicados en Lima, Junín y Ucayali, cuyos precios parten de montos distintos según cada propiedad y pueden variar de acuerdo con la tasación correspondiente de cada inmueble incluido en convocatoria. Se trata de una oportunidad para quienes buscan conocer alternativas de adquisición mediante procedimientos públicos. La participación tiene requisitos específicos que deben cumplirse para intervenir en el remate. A continuación, te contamos cómo participar, dónde será la subasta, qué propiedades estarán disponibles y qué documentos debes presentar.

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR EN LA SUBASTA PÚBLICA DEL INDECOPI?

Las personas interesadas deberán acudir con su DNI vigente y llegar como mínimo 20 minutos antes del inicio del remate, previsto para las 8:35 a. m. del 29 de setiembre. La actividad se realizará en el Aula N.° 2 de la Escuela del Indecopi, ubicada en la avenida Del Aire N.° 384, en San Borja, a la altura de la cuadra 15 de la avenida Canadá.

Para participar por alguno de los inmuebles, será necesario acreditar un monto equivalente, como mínimo, al 10% de su valor de tasación. Este requisito podrá cumplirse mediante dinero en efectivo o un cheque de gerencia emitido a nombre del Indecopi. Si el interesado interviene en representación de una persona natural o jurídica, también tendrá que presentar un poder vigente que se encuentre inscrito en la oficina registral correspondiente.

Para realizar consultas sobre el proceso, los interesados pueden comunicarse con el martillero público José Carlos Eulalio Chirinos Escobedo al 959 600 795 o mediante los correos jochies2002@hotmail.com y ejecucion@indecopi.gob.pe.

Foto referencial: Indecopi.

¿QUÉ INMUEBLES Y PRECIOS SE OFRECERÁN EN EL REMATE?

La convocatoria comprende 24 propiedades ubicadas en Lima, Junín y Ucayali. Entre los bienes mencionados se encuentra un departamento en Lima con un precio desde S/141 131.60, otro inmueble en Junín desde S/135 181.68 y una casa en Ucayali desde S/36 824.99. Los interesados pueden ingresar al siguiente ENLACE para consultar el catálogo y conocer las características y condiciones de cada propiedad.

Cabe destacar que estos inmuebles fueron embargados a personas naturales y empresas que no cumplieron con pagar multas impuestas por infracciones relacionadas con los derechos de los consumidores o la propiedad intelectual. El Indecopi señaló que el cumplimiento de estas obligaciones permite evitar medidas como embargos y posteriores remates de bienes, según informa la agencia Andina.

(Foto referencial: Difusión)

¿QUÉ DETALLES HAY QUE TENER EN CUENTA EN UNA SUBASTA PÚBLICA?

Para evitar contratiempos y realizar una adquisición inteligente, es fundamental que un comprador mantenga una postura analítica y precavida:

Planificación financiera: Antes de ir, define cuánto es lo máximo que puedes pagar, asegurándote de que ese tope sea coherente con tu realidad económica y no se vea alterado por el entusiasmo del momento.

Antes de ir, define cuánto es lo máximo que puedes pagar, asegurándote de que ese tope sea coherente con tu realidad económica y no se vea alterado por el entusiasmo del momento. Investigación previa: Compara el estado del bien y los precios de mercado en la zona para confirmar que tu oferta sea razonable.

Compara el estado del bien y los precios de mercado en la zona para confirmar que tu oferta sea razonable. Consideración de gastos extras: No olvides calcular los costos adicionales que conlleva la transacción, tales como impuestos, posibles comisiones, gastos de transporte y cualquier otro desembolso necesario tras la adjudicación.

No olvides calcular los costos adicionales que conlleva la transacción, tales como impuestos, posibles comisiones, gastos de transporte y cualquier otro desembolso necesario tras la adjudicación. Análisis del entorno: Presta atención a cómo interactúan los otros interesados en la subasta; si notas una alta demanda por un bien específico, ten cuidado de no elevar tu oferta excesivamente, pero si hay poco interés, podrías encontrar una buena ganga.

Presta atención a cómo interactúan los otros interesados en la subasta; si notas una alta demanda por un bien específico, ten cuidado de no elevar tu oferta excesivamente, pero si hay poco interés, podrías encontrar una buena ganga. Revisión normativa: Es obligatorio leer con atención todas las directrices legales publicadas por la entidad antes de participar.

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