La final del Mundial de Comidas 2026 de Ibai Llanos ha comenzado luego de varias semanas de votaciones y etapas de contienda. En esta oportunidad, Perú y Venezuela lograron llegar a la última instancia con el ceviche y el pabellón criollo, respectivamente, dos de los platillos más populares de ambos países. Así, este particular concurso, que determinará el país con la mejor gastronomía del mundo, inició con 16 países elegidos a criterio del ‘streamer’, volviéndose muy viral entre las principales plataformas digitales. Por ello, tras iniciarse el conteo de ‘likes’ para determinar al ganador, algunos peruanos aún no saben cómo votar por el plato nacional que busca conseguir el bicampeonato y obtener el premio mayor que, según el español, será “espectacular”. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO VOTAR POR EL CEVICHE PERUANO EN EL MUNDIAL DE COMIDAS 2026 DE IBAI LLANOS?

Luego de anunciar oficialmente el Mundial de Comidas 2026 el pasado 15 de agosto, el popular streamer Ibai Llanos señaló que, en esta ocasión, el premio para el país ganador será mucho mejor que el de la primera edición. Según adelantó, se tratará de un trofeo y un reconocimiento que sea “realista, bonito y espectacular”, que buscará superar las expectativas de sus seguidores. Así, tras llegar a la última instancia de la competencia virtual, Perú compite con el tradicional ceviche, mientras que Venezuela está representada por el pabellón criollo. Para poder votar en la final por el platillo peruano, es indispensable seguir estos sencillos pasos:

Ingresa a la cuenta oficial de Ibai Llanos en TikTok, Instagram o YouTube (shorts).

Buscar el video de Perú vs. Venezuela en el feed del ‘streamer’.

Dar ‘like’ al comentario que diga “Perú” publicado desde la cuenta oficial del español.

¡Listo! eso es todo.

@ibaillanos PERÚ vs VENEZUELA | LA GRAN FINAL DEL MUNDIAL DE COMIDAS ♬ sonido original - Ibai

Es importante mencionar que, Perú y Venezuela disputarán la final del Mundial de Comidas de Ibai Llanos una vez más tras superar las distintas rondas de la competencia con un importante respaldo de los seguidores en las votaciones. Estos fueron sus resultados en cada etapa:

País Votos en octavos Votos en cuartos Votos en semifinales Perú 2 981 000 2 747 000 1 900 000 Venezuela 2 731 000 2 639 000 2 308 000

IBAI LLANOS Y GASPI CANTAN Y BAILAN UNA CONOCIDA CANCIÓN DEL GRUPO 5

En un nuevo episodio para su canal de YouTube, Ibai Llanos sorprendió al invitar a algunos de sus seguidores a subir a un autobús turístico con la finalidad de realizar una fiesta. El streamer español Ibai Llanos, junto al creador de contenidos Gaspi, se encargó de aportar la picardía y las risas mientras el vehículo se desplazaba por las calles de Barranco. Sin embargo, ambos personajes no esperaron que el conductor del servicio de transporte ponga una reconocida música del Grupo 5: ‘Eres mi bien’.

Esto provocó que tanto los influencers como los peruanos empezaran a corear y bailar el tema. Así, esto quedó captado en video y se difundió masivamente en plataformas digitales, dejando en evidencia el alcance internacional de la música nacional. De hecho, la propia agrupación norteña no dudó en compartir el clip en sus redes sociales, donde Ibai y el argentino disfrutan de la cumbia peruana. Frente a ello, el streamer de 30 años comentó con una peculiar frase: “Perú es clave”. De esta manera, miles de internautas reaccionaron al video, reflejando entusiasmo y orgullo nacional.