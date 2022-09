Próximos a celebrarse las Elecciones Regionales y Municipales 2022 este domingo 02 de octubre, es importante que los peruanos que no podrán asistir a esta jornada electoral por diversos motivos, conozcan cómo evitar una multa por no votar, cómo cancelar su derecho a trámite, entre otras dudas que nacen a partir de cometer esta infracción. Es por ello que en esta nota te brindaremos toda la información que necesitas al respecto.

QUÉ ES UNA MULTA ELECTORAL

Una multa electoral se genera cuando se comete una infracción tal como cuando un asistente a las Elecciones Regionales y Municipales 2022 se niega a votar, no asistió a su rol como miembro de mesa, o simplemente se negó a reemplazar a esta figura en los comicios electorales, según se puede desprender de la plataforma digital única del Estado.

Incumplir estas obligaciones generan multas electorales cuya suma, según la plataforma oficial del Estado, varía según el tipo de infracción que cometas.

La multa por no votar es diferente si eres considerado como No Pobre, Pobre o Pobre Extremo. Esta clasificación se hace según el distrito que aparece en tu DNI.

Según la Ley Nº 28859, las multas electorales de estas Elecciones Regionales y Municipales 2022 que deberás pagar son:

S/ 92.00 si no votas y vives en un distrito clasificado como “no pobre” por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

S/ 46.00 si no votas y vives en un distrito clasificado como “pobre” por el INEI.

S/ 23.00 si no votas y vives en un distrito clasificado como “pobre extremo” por el INEI.

S/ 230.00 por no asistir como miembro de mesa.

S/ 230.00 por negarte a conformar la mesa electoral.

Toma en cuenta que, si no cumples tu deber electoral en las dos vueltas de una elección presidencial, serás multado dos veces.

CÓMO EVITAR UNA MULTA ELECTORAL POR NO VOTAR

Según la plataforma oficial del Estado, un ciudadano que cometa una infracción en las Elecciones Regionales y Municipales 2022 se puede librar de las multas electorales de dos maneras.

Las dos formas para librarse de una multa electoral en las Elecciones Regionales y Municipales 2022 es pagándola o presentando una justificación o dispensa.

Si es que no votaste, el trámite correcto a desarrollar es la dispensa. Los trámites se hacen de manera online a partir del día siguiente de realizada la elección y tienes plazo para presentarlos hasta antes que el JNE decida someterte a embargo para cobrarte la multa electoral.

Sobre la dispensa, hay que saber que este tiene un costo de S/ 23.60. Si tuviste las dos faltas, es decir no fuiste a votar y también eras miembro de mesa, solo deberás cancelar el monto menor. Sin embargo, si tu inasistencia fue por haber sido diagnosticado con COVID-19, hospitalizado o puesto en cuarentena por esta enfermedad; el trámite es gratuito.

Para mayor información, se recomienda visitar la siguiente página web: https://www.gob.pe/386-motivos-para-evitar-una-multa-electoral

Recuerda que, si no pagas tu multa y no emites la dispensa, no podrás realizar las siguientes gestiones administrativas.

No podrás inscribir cualquier acto relacionado con tu estado civil (matrimonio, divorcio, viudez, etc.).

No podrás intervenir en procesos judiciales o administrativos.

No podrás realizar actos notariales ni firmar ningún tipo de contrato.

No podrás ser nombrado funcionario público.

No podrás inscribirte en cualquier programa social y/o obtener brevete.

CÓMO PAGAR TU JUSTIFICACIÓN O DISPENSA

Para pagar tu justificación o dispensa, sea cual sea el proceso que te toque realizar, debes cancelar el derecho a trámite en:

Cualquier agencia del Banco de la Nación a nivel nacional indicando el código 01465.

Mediante Págalo.pe.

Para pagar tu derecho a trámite, tendrás que entrar al siguiente link: https://dispensavirtual.jne.gob.pe/login

Una vez ahí, seleccionas las multas que deseas justificar o dispensar y completa la información solicitada. Además, debes indicar la causa para que te muestre los requisitos que necesitas subir conjuntamente con el comprobante de pago.

Es preciso recordar de que los archivos deben contener la información que solicitan. Luego, de todo ello es que debes ingresar los datos del comprobante de pago y confirmar la operación.

El JNE habilitó un portal virtual para facilitar la presentación de justificaciones y dispensas en caso se haya faltado a las Elecciones 2021. (Imagen: JNE) / JNE

SOBRE LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES

Las Elecciones Regionales y Municipales se celebrarán este domingo 2 de octubre del 2022, en un evento histórico que invoca a la ciudadanía a cumplir democráticamente su derecho a voto para elegir a quienes los representarán en las municipalidades y regiones de todo el país.

El voto para las Elecciones Regionales y Municipales 2022 es obligatorio como todos los años, y faltar a estos comicios implica una multa que varía de acuerdo a la clasificación de los distritos realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

En las Elecciones Regionales y Municipales 2022 se elegirán 13.032 autoridades en 25 gobiernos regionales, 196 municipios provinciales y 1.694 municipios distritales del país, que estarán en su cargo en el periodo del 2023 al 2026.

Además, en las Elecciones Regionales y Municipales 2022 participarán varios peruanos siendo miembros de mesa, que serán recompensados económicamente con una suma de 120 soles, con la finalidad de que la jornada electoral se desarrolle de manera eficiente.

Un detalle a destacar de esta Elecciones Regionales y Municipales 2022, es que ONPE indicó que, a diferencia de los comicios para gobernador regional, en donde se mostrará la fotografía del candidato, ahora las cédulas tendrán los nombres y los símbolos de las organizaciones políticas que participan de los comicios.