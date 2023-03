La periodista Alicia Retto fue uno de los jales de Latina este 2023; no obstante, desde hace varios días, la conductora no aparece en el espacio televisivo que comparte con Fátima Aguilar. De tal manera que asustó a todos sus seguidores, quienes no se explican qué ha pasado con la comunicadora y por qué no la han vuelto a ver en el noticiero.

Por consiguiente, a través de las redes sociales, la mayoría de los usuarios le preguntaron, con una infinidad de mensajes sobre su paradero.

ALICIA RETTO: ¿QUÉ DIJERON LAS REDES SOCIALES SOBRE LA AUSENCIA DE LA PERIODISTA?

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Alicia Retto compartió un video en el que se encuentra con su esposo en una playa por lo que llamó la atención de sus fanáticos. Varios de los internautas expresaron su preocupación en los comentarios por no verla conduciendo el noticiero matinal de Latina.

“¿Alicia, qué pasó?, ¿cuándo regresas a Latina? Esperamos noticias tuyas, ya sea que regreses o no”, “¿Ya no trabajas en Latina?”, “Alicia, te extrañamos, ¿qué pasó contigo, no sabemos nada de ti?”, se lee en alguno de los mensajes de la publicación.

ALICIA RETTO: FÁTIMA AGUILAR ACLARÓ EL MOTIVO POR EL QUE NO APARECE SU COMPAÑERA EN LATINA

Estas interrogantes llegaron hasta las redes sociales de Fátima Aguilar y ella no dudo en responder sobre el paradero de su compñaera Alicia Retto y así terminar con la preocupación de los seguidores. Entonces, fue mediante un comentario en una reciente publicación de Instagram.

“Hola... consulta, ¿Qué pasó con tu compañera de las mañanas?”, se lee en la pregunta. A lo que Fátima Aguilar respondió: “Hola, tomó unos días de descanso”. De tal manera que esta información se podría constatar con el último post que Alicia Retto subió a sus redes, donde aparece con su esposo tomando unas pequeñas vacaciones.

ALICIA RETTO REVELA QUE ‘JOVENCITOS COLÁGENOS’ LA BUSCAN

La conductora de Latina noticias se mostró muy divertida con la información que reveló, ya que en una entrevista para el diario Trome, confesó que hombres menores que ella le han escrito a sus redes sociales.

“Me escriben jovencitos entre 20 y menos de 30 años”, dijo la periodista, quien además narró que una de las cosas que le dicen es: “Te veo más interesante”, entre algunos comentarios que se muestran más fuertes. “Son los que les gusta verme en minifalda”, detalló.

Aunque, sin importar los esfuerzos de los jóvenes, la periodista manifestó que lo suyo no son los menores y está casada con el padre de sus hijos, por lo que no habría posibilidades.