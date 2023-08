Un día antes de su aniversario 99, Universitario le regaló una alegría del tamaño de su historia a su hinchada y venció 1-0 a Melgar en Arequipa. En un partido de vital importancia, debido a que ambos llegaban compartiendo el liderato del Torneo Clausura de la Liga 1, los merengues se comportaron a la altura de lo esperado y ahora son únicos punteros. Tras cometer un error en el gol de Alex Valera, el nombre de Carlos Cáceda, arquero del conjunto arequipeño, ha sido tendencia en redes sociales.

Cómo reaccionó la esposa de Carlos Cáceda tras terrible blooper para el 1-0 de Universitario ante Melgar

En un encuentro que se había tornado favorable para la ‘U’ en el trámite, el gol crema llegaría apenas a los 17 minutos del primer tiempo a través de Valera. Cáceda intentó salir jugando con balón dominado, sin embargo, el delantero exDeportivo Llacuabamba le quitó el esférico y terminó metiéndose hacia el área para definir con tranquilidad.

Una vez que esto sucedió, la cámara de la transmisión de la Liga 1, canal dueño de los derechos del torneo, mostró a Francesca Carranza, esposa de quien es también golero de la selección peruana. El gesto de sorpresa y fastidio fue elocuente de parte de la hija de José Luis el ‘Puma’ Carranza, ídolo de la institución merengue.

Francesca Carranza es la esposa de Carlos Cáceda. (Foto: Instagram)

En simultáneo, y haciendo un notorio contraste con el rostro de Fracesca, en la cancha los jugadores visitantes celebraban eufóricamente un gol importante, pues al final sería el del triunfo. Esta victoria les permite a los dirigidos por Jorge Fossati ser únicos líderes del Torneo Clausura, sacándole dos unidades de ventaja a Sporting Cristal, su más cercano perseguidor.

Universitario: qué dijo Jorge Fossati tras la victoria ante Melgar en Arequipa

El técnico uruguayo de Universitario, como ya es costumbre, dio sus impresiones luego del triunfo crema en el estadio Monumental de la UNSA. “Es verdad que en el primer tiempo pudimos haber sacado más ventaja. Las oportunidades claras las tuvimos, pero nos quedamos con un solo gol de ventaja. Es de aceptar que a los rivales del llano les cuesta más, inclusive creo que tal vez por no haber regulado esa energía en el primer tiempo, en el segundo se sintió el esfuerzo, pero gracias a Dios lo pudimos ir solucionando con los cambios”, comentó el estratega.

Asimismo, el entrenador se refirió a sobre cómo debe tomarse esta victoria en la interna. . “Algunos en Lima me preguntaban si este partido era clave, definitivo. Este partido no define nada. Felices por volvernos con los tres puntos, pero hay que seguir trabajando con humildad, autocrítica y a pensar en el próximo rival, que vuelve a ser el partido más importante del año”.

Por último, el exentrenador de LDU de Quito no quiso dejar pasar el momento para hacer hincapié en el gol de Valera. “Decir que fue un gol fortuito es como decir que Valera andaba por ahí y el arquero se la dio, por eso no estoy de acuerdo. Cómo no voy a estar contento con el rendimiento del equipo”.

Universitario: cuándo vuelve a jugar

Universitario volverá a jugar este sábado 12 de agosto por la octava jornada del Torneo Clausura. En esta ocasión, la ‘U’ recibirá a Deportivo Binacional a las 7:30 pm. Se espera un lleno total en el estadio Monumental de Ate.

