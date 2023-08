La primera temporada de “La Casa de los Famosos” ha sido un verdadero éxito. La gran final, que tuvo como gran ganadora a Wendy Guevara, mantuvo con incertidumbre a miles de personas de diferentes países que veían el reality. Y, tal como se esperaba, también varios famosos siguieron de cerca todos los detalles de este programa. Uno de ellos fue Sebastián Yatra, reconocido músico colombiano que es famoso a nivel internacional.

Cómo reaccionó Sebastián Yatra a la comparación con Poncho De Nigris

El colombiano reaccionó a las comparaciones que hicieron los fans de su apariencia física con la de Poncho de Nigris, uno de los integrantes de la última edición del reality. Los seguidores consideraban que el look de este último es muy parecido al de Sebastián Yatra, pues también cuenta con un particular bigote y un peinado similar.

“Está más guapo Poncho, pero sí se parecen. Como que es el hermano mayor de Sebastián Yatra”. “Pasó de Poncho araña a Poncho Yatra”. “Yo también lo pensé”. “De hecho pensé que era Yatra y ya después aterricé que era Poncho”, fueron algunas de las frases que expresó Yatra en su reacción en un video subido a su cuenta de TikTok, el cual ya se convirtió en viral.

“Sebastián de Nigris y Poncho Yatra. Necesitamos un video juntos”. “Poncho Yatra están ponchoigualitos”. “Se parecen un poquito pero Sebas está más guapo”. “Si lo miramos con los ojos cerrados si se parecen un poquito”. “Parece su papá”. “En serio pensé que era poncho reaccionando a su propio vídeo”, fueron los comentarios que aparecieron debajo del video reacción de Sebastián Yatra.

Cómo fue el orden de eliminación de “La Casa de los Famosos”

Marie Claire Harp - Primera eliminada

Sofía Rivera Torres - Segunda eliminada

Ferka Quiroz - Tercera eliminada

Raquel Bigorra - Cuarta eliminada

Paul Stanley - Quinto eliminado

Bárbara Torres - Sexta eliminada

Apio Quijano - Séptimo eliminado

Jorge Losa - Octavo eliminado

Mariana ‘Barby’ Juárez - Novena eliminada

Wendy Guevara: ¿qué dijo tras ganar “La Casa de los Famosos”?

“La verdad no me la puedo creer todavía, imagínate que le den la oportunidad a una chica como yo, de la comunidad de trans. Ayer, cuando me nombran ganadora, me pregunté quién votó tanto. 18 millones y la verdad, creo que aquí todos ganamos. Al principio de entrar al reality me sentí un poco incómoda, porque no sé si ellos están acostumbrados a dormir con una chica como yo”, dijo emocionada Wendy Guevara en una entrevista a Despierta.

Quiénes fueron los finalistas de “La Casa de los Famosos”

Nicola Porcella

Wendy Guevara

Sergio Mayer

Poncho de Nigris

¿Qué planes tenían los participantes de “La Casa de los Famosos” con el dinero si se llevaban el primer lugar?

Emilio Osorio: pretende invertirlo en su carrera y en un patrimonio para sus hijos.

Sergio Mayer: lo donará para una fundación de caridad.

Wendy Guevara: hará algunas donaciones y también lo ocupará para su patrimonio.

Poncho de Nigris: lo donará para los niños de Monterrey.

Nicola Porcella: lo invertirá en el patrimonio de su familia, específicamente su madre y su hijo.

Quiénes participarían de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos”

El usuario @mauroroommiranda publicó un vídeo en el que aparece la supuesta lista de nuevos integrantes de la “La Casa de los Famosos 2″. En la lista figuran nombres de actrices y actores reconocidos, como también de influencers y deportistas.

Lorena Herrera

Macky González

Michelle Viet

Daniela “La Bebeshita”

Lorena de la Garza

Herly RG

Jenni García

Eleazar Gómez

Karla Díaz

Mauricio Mancera

Ricardo Peralta

Kunno

Gabriel Soto

Adrián di Monte

Agus Fernández