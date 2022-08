Gerard Piqué y Shakira siguen inmersos en una dura batalla legal por la custodia de sus dos hijos Milan y Sasha, pero a pesar de ello el futbolista del FC Barcelona ha demostrado estar plenamente feliz y enamorado, pues no oculta su amor por su nueva novia, Clara Chía Martí, una joven rubia de 23 años que trabaja en Kosmos, la empresa de Piqué.

El jugador catalán y su pareja ya no se esconden y están viviendo su historia de amor, pues después de que se filtrara una foto de ellos dos juntos cogidos de la mano en un restaurante, se han difundido en televisión unas imágenes que no le han causado mucha gracia a la cantante colombiana, Shakira.

El jugador de FC Barcelona y Clara Chía se dejaron ver juntos en un concierto de Dani Martín celebrado en Puigcerdà en el que también estuvieron otros personajes conocidos como Risto Mejide y Laura Escanes.

Por mucho que el futbolista y Clara Chía han tratado de mantener su relación en secreto, lo que ha llevado a la joven a borrar sus fotografías y sus perfiles en redes sociales, ambos fueron cazados besándose. Las imágenes volvieron a poner de manifiesto el gran parecido de la nueva novia de Gerard Piqué con Shakira, según comentan en las redes sociales.

“He visto muchísimo amor. Le va a doler mucho a Shakira porque es un Gerard Piqué que no hemos visto nunca. Nunca le he visto así con la cantante”, dijo la presentadora Laura Roige. De acuerdo con la periodista, una fuente muy cercana a la familia de la artista de 45 años le confirmó su actual estado anímico. “Está muy enfadada por ver al padre de sus hijos con su novia en público”, mencionó.

De acuerdo al programa Socialité, la cantante está muy enojada con Piqué después de que éste se dejase ver en público con Clara Chía. Y es que el defensor habría roto un pacto que hicieron al separarse, pues según acordaron Shakira y Gerard Piqué, ninguno podía aparecer un público con una pareja durante el primer año de su ruptura, la cual anunciaron el pasado 4 de junio.