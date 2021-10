Si vives en Estados Unidos y tienes hijos a tu cargo, te contamos que el Gobierno de Joe Biden comenzará a desembolsar en los siguientes días el Crédito Tributario por Hijos para mitigar los gastos en los hogares norteamericanos. Como se sabe, este beneficio fiscal forma parte del Plan de Rescate Económico que se activó el 15 de julio de 2021, y desde esa fecha, cada quincena del mes, se entrega un subsidio a las familias. Tomando en cuenta el cronograma, el próximo desembolso viene a ser el cuarto.

En el caso necesites recibir este beneficio y aún no te registraste, no te preocupes que todavía tienes plazo. A continuación, te detallamos cómo debes hacerlo para que recibas tu pago el 15 de octubre. Antes te informamos que el Plan de Rescate Económico aumentó el Crédito Tributario por Hijos en el siguiente rango:

De US$ 2.000 por hijo a US$ 3.000 por hijo para niños mayores de seis años; es decir de 6 a 17 años.

De US$ 2.000 a US$ 3.600 para niños menores de seis años.

Pago único de US$ 500 a las familias con hijos de 18 a 24 años que estén estudiando tiempo completo en la universidad. El pago se dará cuando los padres presenten la declaración de impuestos de 2021 en los primeros meses de 2022.

Cabe precisar que una familia trabajadora obtendrá el crédito total si percibe hasta US$150.000 para una pareja o US$112.500 para una familia monoparental (también llamado jefe/a de hogar). Además, si ha presentado sus declaraciones de impuestos para 2019 o 2020, o si se inscribió para recibir un cheque de estímulo del Servicio de Impuestos Internos (IRS sus siglas en inglés) obtendrá esta desgravación fiscal automáticamente.

¿CÓMO REGISTRARME PARA EL CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJOS?

Pero ¿qué pasa con los ciudadanos que no están obligados a presentar una declaración de impuestos porque no tienen los recursos económicos suficientes o porque son jubilados, pero tienen menores a su cargo? Ellos también pueden reclamar su pago, solamente deberán registrarse hasta antes del 15 de octubre, fecha del cuarto desembolso. Sigue los siguientes pasos:

SI YA HIZO SU DECLARACIÓN DE IMPUESTO 2019-2020

Si ya presentó sus declaraciones de impuestos para 2019 o 2020, o si se registró con la Herramienta para no contribuyentes el año pasado para recibir un cheque de estímulo del Servicio de Impuestos Internos, quiere decir que obtendrá el Crédito Tributario por Hijos mensual automáticamente. No es necesario que se registre ni que realice ninguna acción.

SI AÚN NO SE HA INSCRITO

Si aún no estás inscrito, no te preocupes que aún puedes hacerlo y así obtener el Crédito Tributario por Hijos. Cabe precisar que con esto, no perderá sus beneficios; ya que estos pagos no cuentan como ingresos para ninguna familia, por lo tanto, registrarse no afectará su elegibilidad para otros beneficios federales como SNAP y WIC. Además, le indicamos que también es elegible para solicitar el crédito de reembolso de recuperación, también conocido como pagos de estímulo, como parte de este proceso.

La administración colaboró con una organización sin fines de lucro, Code for America, que ha creado una herramienta de registro para no declarantes. Ingresa HACIENDO CLIC AQUÍ.

Pasos para registrarse

Una vez dentro de la herramienta https://www.getctc.org/es de Declaración de impuestos simplificada para reclamar su Crédito Tributario por Hijo haga lo siguiente:

- Clic en “Presente su declaración de forma simplificada ahora”.

- Lea atentamente para que sirve la herramienta, la cual puede usarse solamente si tiene un número válido de Seguro Social o de ITIN, ganó menos de US$ 12.400 si es soltero o US$ 24.800 si está casado y presenta una declaración conjunta, no ha declarado impuestos este año, no recibió la totalidad del estímulo que le correspondía. Luego clic en “Continuar”.

- Cargará una nueva ventana, donde le preguntarán sobre sus ingresos: En 2020, ganó más de: US$12.400 si declaró soltero o US$24.800 si declaró casado. Responde con sinceridad.

- Si marcas “No”, te indicarán que puedes recibir beneficios adicionales.

- Después, clic en “Continuar con la declaración simplificada”.

- Nuevamente responda con la verdad a la pregunta: ¿Presentó su declaración de impuestos de 2020 este año? Si marcas “No”, te sale una venta con otra interrogante: ¿Ha presentado la declaración de impuestos de 2019? Otra vez, sé sincero.

- Si pones “Sí”, te cargará un cuadro y elige el que necesites de acuerdo a tu conveniencia, puedes escoger entre: Contactar un sitio de Vita o Contactar defensores del contribuyente.

- Si marcas “No, no presenté una declaración de impuesto 2019″, de inmediato haz clic en “Continuar”.

- Te preguntarán: ¿Cuál fue tu domicilio principal en 2020? Hay cuatro opciones.

- Si escoges cualquiera de los 50 estados o el distrito de Columbia o Instalación militar estadounidense y posteriormente haces clic en “Continuar”, te consultarán si: ¿Puede alguien declararte como dependiente en 2020?

- Al marcar “No”, se abre un cuadro que debes completar como: primer nombre legal, inicial del segundo nombre, apellido legal, forma de tratamiento (Sr., Sra., Srta.), fecha de nacimiento, tipo de identificación (número de seguro social), SSN o ITIN, confirmar el SSN o ITIN, número de teléfono, mencionar si fue miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos durante cualquier tiempo en 2020.

- Finalmente, clic en “Continuar”, al hacerlo, acepta compartir su información personal para preparar su declaración de impuestos simplificada. De ahí revisar lo que le indican y marcar según su condición.

¿QUÉ REQUIERES PARA COMPLETAR EL PROCESO?

Números de seguro social de sus hijos, y números de seguro social (o ITIN) de usted y de su cónyuge.

Una dirección de correo postal confiable.

Dirección de correo electrónico o número de teléfono.

La información de su cuenta bancaria (si desea recibir su pago mediante un depósito directo).

¿CUÁNDO PAGAN EL CUARTO DESEMBOLSO?

El cuarto cheque de estímulo del Servicio de Impuestos Internos (IRS sus siglas en inglés) correspondiente al mes de octubre llegará este viernes 15.