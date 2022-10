Cómo se crearon los increíbles dragones en la serie House of the Dragon

“House of the Dragon”, una precuela que tiene lugar casi 200 años antes de los acontecimientos de su predecesora y tiene como eje principal en la familia Targaryen. Es que el estreno de la serie en agosto era muy esperado por muchos seguidores, y aunque la serie no parecía muy arriesgada, un mal inicio podría haber acabado con toda la marca “Game of Thrones”.

Por otro lado, en la actualidad la serie tiene los dragones que han cambiado de manos y esas manos han jurado diferentes lealtades. Los negros, Targaryen leales a Rhaenyra tienen una colección sólida de dragones y jinetes, producto de la inserción de sangre Velaryon al árbol familiar. A su vez, los verdes, comandados por los Hightower y los Targaryen hijos de Viserys I, tienen algunos propios que no dejarán de dar pelea.

¿CÓMO REALIZARON LOS DRAGONES EN LA SERIE “HOUSE OF THE DRAGON”?

La serie House of the Dragon cumplió con la promesa de presentarnos muchos dragones, y es que para su realización se hizo necesario utilizar una alta tecnología para los efectos especiales. Ryan Condal, coordinador de Acrobacias, se pronunció acerca del estudio de grabaciones: “Los efectos especiales de Mike Dawson desarrolló una nueva base de movimientos que tiene muchos más extremos que los que ha usado anteriormente por lo que puede ser más dinámico, es una nueva tecnología por lo que el ambiente esta rodeado de muchas pantallas de TV LED”.

Asimismo, Valentin Muro, escritor y copresentador podcast “Dame fuego” sobre “House of the Dragon” se refirió acerca de los dragones e indica que “es crucial a la manera en la que se suele ver a los dragones, es primero la personalidad que se desarrolló en cada dragón y el vinculo telepático que tiene con la persona que monta a este dragón, ya sea por su diseño o por sonido que emite”.

¿QUÉ ES LO QUE SE SABE SOBRE LA SEGUNDA TEMPORADA DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Basada en la novela en ‘Fire & Blood’, de George R. R. Martin, ‘House of the Dragon’ se desarrolla dos siglos antes de los eventos de ‘Game of Thrones’, y continua la historia de la Casa Targaryen, mientras hay una guerra civil sobre quién debería heredar el trono tras el fallecimiento del Rey Viserys I (Paddy Considine). Hasta ahora no sabe qué tan lejos llegará la primera temporada del libro, se estima que la segunda continúe la historia del desenlace del capítulo 10 de la primera temporada.