Por Redacción EC

La modernidad promueve transformaciones, y trae consigo mejoras en cuanto a términos arquitectónicos se refiere, generando así el embellecimiento de ciudades a nivel global. A propósito de urbes que generan expectativa, hoy llama la atención el inicio de construcción de rascacielos cuya infraestructura busca convertirse en nueva sede global de vanguardia de reconocida institución financiera, y pasará a situarse sobre terreno donde operaba una de las recordadas torres gemelas de New York. Ahora desde Estados Unidos llegan noticias referentes a una edificación que cuenta con 25 años de retraso, y como diseño, figura a cargo de Foster + Partners.

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