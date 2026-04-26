La modernidad promueve transformaciones, y trae consigo mejoras en cuanto a términos arquitectónicos se refiere, generando así el embellecimiento de ciudades a nivel global. A propósito de urbes que generan expectativa, hoy llama la atención el inicio de construcción de rascacielos cuya infraestructura busca convertirse en nueva sede global de vanguardia de reconocida institución financiera, y pasará a situarse sobre terreno donde operaba una de las recordadas torres gemelas de New York. Ahora desde Estados Unidos llegan noticias referentes a una edificación que cuenta con 25 años de retraso, y como diseño, figura a cargo de Foster + Partners.

EL RASCACIELOS QUE SE CONSTRUIRÁ SOBRE TERRENO DE SEGUNDA TORRE GEMELA EN ESTADOS UNIDOS

Hace poco más de 24 años, un atentado terrorista sacudió Estados Unidos, y de manera puntual un World Trade Center (WTC) ubicado en Nueva York que ahora busca terminar de levantarse mediante la construcción de rascacielos donde funcionarán las oficinas de nueva sede global de vanguardia de American Express.

Así precisamente lo revela hoy la propia institución financiera, dando a conocer oficialmente que Foster + Partners se encuentra a cargo del diseño de un edificio cuya capacidad permitirá “albergar hasta 10 000 empleados en espacios de trabajo flexibles y modernos”, y ubicándose sobre terreno donde figuraba situada la segunda torre gemela destruida como consecuencia de atentado terrorista.

“Nos entusiasma trabajar con nuestros socios y líderes locales para dar forma a esta nueva y emocionante era para American Express y el Bajo Manhattan”, declaraba Stephen J. Squeri, presidente y director ejecutivo de dicha empresa, y a fines de febrero 2026 cuando terminaron anunciándose los planes para construir rascacielos que represente la operatividad de su nueva sede global de vanguardia en el 2 World Trade Center.

Resulta importante destacar, que la destacada torre cuyo diseño figura a cargo de Foster + Partners, contará con 55 plantas y 373,7 metros de altura, y tras darse inicio a edificación desde la primavera 2026, estará dándole la bienvenida a nuevos empleados dentro de 5 años.

CARACTERÍSTICAS MÁS RESALTANTES ACERCA DEL 2 WORLD TRADE CENTER QUE SE CONVERTIRÁ EN SEDE GLOBAL DE AMERICAN EXPRESS

El edificio contará con más de un acre de espacio exterior, y con varias terrazas y jardines ajardinados.

El rascacielos se diseñará con tecnología avanzada para edificios inteligentes, sistemas totalmente eléctricos, y de alta eficiencia energética.

Como proyecto, el edificio aspira a la certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental).

Ubicado en 200 Greenwich Street, el edificio se construirá en un terreno de propiedad de la Autoridad Portuaria, y bajo contrato de arrendamiento a largo plazo.

ESTE EDIFICIO YA CALIFICA COMO EL MÁS GRANDE DE AMÉRICA LATINA Y CONTARÁ CON 100 PISOS

La construcción de grandes obras suele entregarnos imágenes donde en términos de altura, algunos edificios llaman la atención, y desde América Latina dándose a conocer detalles entorno al venidero lanzamiento de proyecto que superará tanto expectativas como dimensiones.

Combinando espacios residenciales y corporativos, la Torre Obispado ubicada en la ciudad mexicana de Monterrey hoy representa toda una joya para el país, ofreciendo diseño futurista mediante 63 niveles que sin embargo pasarán a verse opacados por la venidera inauguración del Rise Tower también regiomontano.

Un total de 484 metros de altura, según cifras oficiales, terminarán haciendo que el edificio desarrollado por ANCORE Group, y previsto para operar desde fines de 2026, se convierta en el más elevado de América Latina contando con los siguientes atributos:

96 pisos

Más de 4,300 m2 de áreas verdes

35 niveles de oficinas inteligentes / 10 niveles de hotel / 22 niveles de departamentos / 4 niveles de comercio

Más de 8,000 m2 de amenidades

En relación a tanto la Torre Obispado de Monterrey como el próximo Rise Tower inaugurado, te contamos que a nivel latinoamericano, también resaltan las dimensiones de la Costanera Center chilena con 300 metros de altura, el JW Marriott de Panamá, y el Yachthouse Residence Club brasileño.