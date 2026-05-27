¿Te imaginas participar en una producción de Netflix, cobrar una tarifa atractiva y no tener que presentar un título universitario? Aunque suena a un truco publicitario, es una realidad del mercado actual. La industria del entretenimiento ha cambiado sus reglas del juego gracias a la gig economy o economía de proyectos. Hoy en día, la plataforma de streaming más grande del mundo y sus productoras aliadas abren convocatorias constantes donde el único requisito es encajar en el perfil y tener disponibilidad inmediata.

Aquí te contamos cómo funciona este universo laboral, cuáles son los puestos disponibles, cuánto pagan y cómo puedes postular a estas oportunidades que ofrecen sueldos altos por jornada.

El truco detrás de trabajar para Netflix por proyectos

Cuando pensamos en Netflix, solemos imaginar oficinas tecnológicas en Silicon Valley o ejecutivos corporativos en Los Ángeles. Sin embargo, el verdadero volumen de empleo se genera en los sets de grabación. En este ecosistema, los contratos tradicionales de oficina pasan a un segundo plano y se prioriza el trabajo por proyecto: días de rodaje específicos, semanas de filmación o llamados de última hora.

Esta modalidad permite que los pagos por jornada sean considerablemente altos en comparación con otros sectores, aunque no ofrecen la estabilidad de un empleo de nómina mensual. Para ingresar a este mundo, los reclutadores no revisan tu formación universitaria; sus herramientas de selección son tu portafolio visual, tus habilidades específicas, tu rango de edad y tu fisionomía.

Dobles de foto y escenas de intimidad: los sueldos más altos

Uno de los ejemplos más claros de cómo la especificidad se paga a precio de oro ocurrió recientemente con el proyecto bajo el nombre clave “AIG”, una producción destinada al catálogo de Netflix. La agencia Grant Wilfley Casting lanzó una convocatoria para dobles de foto con una tarifa de US$ 1,246 por solo ocho horas de trabajo.

¿Por qué un pago tan elevado? El anuncio requería perfiles dispuestos a realizar escenas con desnudos parciales o totales. En la industria audiovisual estadounidense, el sindicato de actores (SAG-AFTRA) estipula tarifas muy altas cuando el trabajador debe exponer su cuerpo. Además, la oferta garantizaba la presencia de un coordinador de intimidad en el set, asegurando un ambiente profesional y protegido para el empleado.

Participar en Reality Shows: viajes, sueldos semanales y cero requisitos

Si el trabajo detrás de cámaras o como doble no es lo tuyo, el formato de no-ficción ofrece otra gran ventana de ingresos. Para producciones como el show de citas titulado provisionalmente “The Summer of Your Life”, las agencias suelen buscar hombres y mujeres solteros con base en Estados Unidos para grabaciones internacionales durante el verano.

Las condiciones de estos puestos son sumamente atractivas: pagos de US$ 700 a US$ 1,000 por semana durante un mes completo de trabajo, con todos los gastos de viaje, traslados y alojamiento cubiertos por la producción. En este caso, el “título profesional” requerido es simplemente pasar los filtros de los castings, demostrar carisma frente a las cámaras y encajar en la narrativa del programa.

Actores de fondo y extras: dinero rápido por un día de rodaje

La opción más accesible para quienes buscan generar ingresos extra sin experiencia previa son los roles de fondo, conocidos popularmente como “extras”. Producciones aliadas al entorno de las plataformas, como “Out the Kitchen” en el área metropolitana de Nueva York, buscan constantemente personas de todas las edades (de 18 a 75 años) para interpretar perfiles cotidianos: transeúntes, clientes de un café o miembros de bandas criminales.

Las tarifas para estos roles oscilan entre US$187 y US$224 por día de filmación (entre 8 y 10 horas de jornada). Si bien no te convertirán en millonario de la noche a la mañana, representan una excelente alternativa de dinero rápido por proveer ambiente visual a las escenas.

Cómo postular a los castings de las producciones de Netflix

Para acceder a estas oportunidades, el camino no es enviar un currículum vitae a la bolsa de trabajo corporativa de Netflix. El secreto radica en registrarse en las plataformas y agencias de casting que la gran “N” contrata para sus rodajes locales. Aquí te dejamos los pasos clave para postular:

Identifica las agencias autorizadas: Empresas como Grant Wilfley Casting , Central Casting o la plataforma global Backstage son los canales oficiales donde se publican estos llamados a diario.

Empresas como , o la plataforma global son los canales oficiales donde se publican estos llamados a diario. Prepara tus Headshots: Tu carta de presentación son tus fotos de perfil. Necesitas imágenes profesionales, con luz natural, de frente y de cuerpo entero, sin filtros de redes sociales.

Tu carta de presentación son tus fotos de perfil. Necesitas imágenes profesionales, con luz natural, de frente y de cuerpo entero, sin filtros de redes sociales. Mantén tus datos actualizados: Los sistemas de las agencias buscan por filtros automáticos. Registra con precisión tu estatura, peso, color de ojos, si tienes tatuajes y si posees habilidades especiales (manejar motocicletas, hablar idiomas o practicar deportes).

Recuerda que para cobrar estas tarifas en producciones estadounidenses es indispensable residir en las zonas de filmación (como Nueva York, Atlanta o Los Ángeles) y contar con los permisos legales de trabajo correspondientes.