Los Premios MAMA AWARDS 2022, se transmitirán en vivo del 29 al 30 de noviembre en Osaka, Japón e invitan a los fanáticos del K-pop a votar por “Worldwide Fan’s choice” y el daesang “Worldwide Icon of the year”. Artistas como Twice, BTS, BLACKPINK y otros, fueron anunciados como nominados para diferentes categorías en los Mnet Asian Music Awards. Aquí te indicamos cómo puedes votar online.

Esta es la decimotercera edición de los Premios MAMA AWARDS 2022, un evento de fin de año que tiene como principal atractivo la producción de actuaciones musicales de sus artistas invitados del mundo k-pop. Se espera una extensa alineación en 2022, ya que se cree que la gala se dividirá en dos días.

Falta muy poco para dar inicio a uno de los premios más prestigiosos de la música K-pop, y momentos de ansiedad para los fans ansiosos por entregar el galardón a su artista favorito.

¿CÓMO VOTAR ONLINE EN LOS MAMA AWARDS 2022?

La prevotación fue hasta el 4 de noviembre del 2022 y después de ello se eliminarán a algunos candidatos. Luego, se abrirá nuevamente el balotaje desde el 10 de noviembre hasta el 24 de noviembre.

Los criterios actualizados para la premiación incluye puntaje de un panel de expertos, streaming de canciones, registro de ventas físicas, registro de ventas digitales y además, votación en Twitter y Mnet Plus.

La votación abierta influye en las categorías “Worldwide Fan’s choice” y el daesang “Worldwide Icon of the year”. Una de las formas oficiales de participar es en la página web de Mnet o la app Mnet Plus (la cual se usa también para M Countdown).

Para poder votar en los MAMA 2022 es necesario tener una cuenta creada con anticipación en Mnet. Puedes registrarte con tu correo electrónico. Al momento de votar puedes elegir 1 solo grupo/artista o hasta 5 como máximo. Solo se puede enviar votos una vez al día por ID y para que el voto sea válido, asegúrate de reproducir el video que aparece en la página.

También puedes apoyar a tu favorito tuiteando mensajes con #MAMAVOTE y el hashtag correspondiente a cada nominado. Puedes revisar la lista en la cuenta @MnetMAMA o en las imágenes inferiores. Solo son válidos los tuits de cuentas públicas, así como también los retuits (RT). Solo debe colocarse el hashtag de un artista por tuit. Se cuenta un voto vía Twitter por cuenta, cada día.

Si deseas votar a través de Spotify, también es posible. Link de la playlist oficial: https://2022mama.com/vote/spotify. Reproduce desde esa playlist la canción de tu preferencia. El stream es válido si se ha escuchado el track por 30 segundos como mínimo. Se puede votar escuchando hasta 5 tracks de la playlist por día, por cuenta. Puede ser la misma canción o diferentes temas si quieres apoyar a 5 artistas distintos.