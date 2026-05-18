¿Cómo votar por Suheyn Cipriani en el Miss Grand International All Stars 2026? Este es el link oficial

La emoción ya se vive en el Miss Grand International All Stars 2026, donde cada candidata busca destacar desde los primeros días de competencia. Con el certamen desarrollándose en Tailandia, la organización dio inicio a una de las etapas más importantes: las votaciones del público, un factor que podría cambiar el rumbo de la competencia y acercar a una participante al ansiado grupo de finalistas. Entre las representantes que empiezan a captar la atención de los fanáticos aparece la peruana Suheyn Cipriani, quien intentará dejar huella en esta edición especial del concurso. Su participación no solo despierta expectativa entre los seguidores peruanos, sino que también alimenta la ilusión de ver nuevamente al país peleando por el título en uno de los eventos de belleza más populares del circuito internacional. A continuación, te contamos cómo puedes votar por nuestra compatriota.

¿Cuál es el formato de la competencia?

El sistema de votación del certamen fue dividido en dos modalidades decisivas. La primera corresponde al World’s Choice Award, reconocimiento que otorgará a la candidata más apoyada por el público un cupo automático dentro del Top 18 de la competencia. En paralelo, también se habilitó la etapa de Votación Preliminar, un mecanismo que tendrá peso directo en la clasificación oficial.

En esta segunda categoría, el respaldo de los seguidores equivaldrá al 30 % de la evaluación total, mientras que el 70 % restante quedará en manos del jurado calificador. La combinación de ambos resultados será determinante para escoger a las concursantes que continuarán avanzando rumbo a la corona.

El apoyo del público podría convertirse en la gran ventaja de la representante peruana dentro del certamen. Si logra liderar las votaciones oficiales, asegurará automáticamente un lugar entre las 18 finalistas de la competencia, acercándose así a la esperada coronación.

La organización confirmó que la candidata más respaldada por los fanáticos obtendrá un pase directo a la gala final, prevista para el próximo 30 de mayo, una fecha clave en la que se definirá a la nueva soberana del Miss Grand International All Stars 2026.

¿Cómo votar por Suheyn Cipriani en el Miss Grand International All Stars 2026? Este es el link oficial

Quienes deseen respaldar a la participante peruana deberán acceder a la plataforma oficial del Miss Grand International y entrar al apartado habilitado para las votaciones del certamen. Una vez dentro, el público podrá participar en cualquiera de las dos modalidades habilitadas: World’s Choice Award o la fase de Votación Preliminar.

Después de seleccionar la categoría, solo será necesario ubicar la imagen de Suheyn Cipriani dentro de la lista de candidatas y pulsar la opción “Vote” para registrar el apoyo a la peruana en la competencia. Cada participación en la votación tiene un valor de 35 bahts tailandeses, lo que equivale a un poco más de un dólar estadounidense o cerca de 3,69 soles peruanos.

¿Qué más debes saber sobre Suheyn Cipriani?

Rashia Suheyn Cipriani Noriega es una psicóloga y modelo que hizo historia al ser la primera peruana en ganar el Miss Eco Internacional en 2019, aunque perdió la corona tras quedar embarazada. En 2023, marcó un hito en el Miss Perú al ser de las primeras madres en competir, logrando el puesto de primera finalista.