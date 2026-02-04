Hoy la edificación de diversos establecimientos sobre territorio peruano, termina reflejando el desarrollo, la creación de hasta oportunidades laborales, y un impacto económico que sobresale también a partir de la semejanza con diseños ya existentes. En relación precisamente a la construcción de centros comerciales e inauguración prevista para el 2026, viene llamando la atención la venidera apertura de puertas de moderno Community Center, y que contará con Wong y Dollarcity como tiendas ancla para la atracción de flujo constante de consumidores.

EL MODERNO COMMUNITY CENTER QUE SE INAUGURARÁ EN LIMA TENIENDO A WONG Y DOLLARCITY COMO TIENDAS ANCLA

Ha llegado el momento de los grandes centros comerciales inaugurados en Perú, y sobre todo la apertura de puertas de establecimientos denominados como Community Center.

Este 2026 Lima contará con The Square, el moderno e innovador concepto de mall que viene edificándose en el distrito de Surco gracias a Link Retail Real State, y contará con Wong de Cencosud como supermercado ancla para la atracción de clientes.

Junto a Dollarcity y Smart Fit, entre otras reconocidas tiendas, dicho Community Center busca agrupar diversos servicios, y mediante la gastronomía y entretenimiento, terminar ofreciendo atrapante experiencia a partir del mes de noviembre.

“Hoy The Square ya registra un avance de obra del 45% y una comercialización superior al 70% del área arrendable, lo que confirma el alto interés del mercado por este formato y esta ubicación”, refiere el gerente general de Link Retail Real Estate, Guillermo Carbonel Carrillo, según lo recoge Perú Retail, y entorno a un proyecto cuya arquitectura se encuentra a cargo de Metrópolis.

LA LISTA 2026 DE LOS CENTROS COMERCIALES QUE SE INAUGURARÁN EN PERÚ

Tal y como lo precisa la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), el año 2025 resultó siendo clave para el desarrollo y la consolidación del sector de centros comerciales a nivel nacional, y un año después continuaría fortaleciéndose gracias a la inauguración de atractivos malls.

Hoy emblemáticos distritos y también regiones del país, se alistan para albergar a establecimientos cuya oferta integra comercio, entretenimiento y servicios, y de cara al presente año, hasta mediante formatos outlet ofreciendo experiencia de compra diferenciada.

A continuación, y gracias a recuento realizado por parte de Perú Retail, te compartimos los nombres de los centros comerciales que figuran proyectados para inaugurarse durante los primeros meses de 2026:

LOMAS PLAZA (Rímac, Lima)

LAS VEGAS PLAZA (Puente Piedra, Lima)

PLAZA CENTER MOCHICA (Trujillo)

MALLPLAZA PREMIUM OUTLETS (Atocongo, Lima)

CENCO MALL (San Juan de Lurigancho (SJL), Lima)

Con respecto a inauguraciones de centros comerciales que llaman la atención, y pasarían a producirse durante el 2026, te contamos que el distrito rimense contará con un Lomas Plaza cuyos atributos radican en no solo su estratégica ubicación, sino también el posicionamiento de novedoso ‘strip mall’.

EN ESTA ZONA DE LIMA SE CONSTRUYE EL NUEVO MALLPLAZA PREMIUM OUTLET

Indicadores financieros que miden el beneficio operativo bruto de una empresa, y antes de deducir los intereses e impuestos, hoy son dados a conocer por parte de Mallplaza, la cadena de centros comerciales que mediante comunicado oficial, también anuncia la venidera inauguración de formato Premium Outlets que busca marcar “un nuevo hito en la evolución de su modelo de negocio”.

Según los datos e información compartida oficialmente, dicha empresa ha alcanzado cifras históricas con un alza de 42,2% en EBITDA, y una vez finalizado el tercer trimestre de 2025 que evidencia crecimiento a nivel corporativo, y termina por contemplar inversiones ascendentes a los 570 millones de dólares.

Con respecto a la marca Mallplaza Premium Outlets presentada de manera formal a inicios de noviembre 2025, te contamos que el nuevo formato de centro comercial abriría sus puertas en febrero del venidero año, y estará ubicado en el mismo lugar donde operaba el Open Plaza de Atocongo.

“Esta nueva línea de desarrollo busca aprovechar de mejor forma las eficiencias de los activos y responder a nuevas dinámicas de consumo, ampliando las oportunidades de crecimiento del portafolio”, remarca la propia compañía de origen chileno mediante comunicado donde además refiere que hacia el tercer trimestre de 2025, la sucursal peruana ha continuado “profundizando la transformación de sus centros urbanos hacia un modelo centrado en la experiencia”.