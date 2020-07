El Seguro Social (Essalud) informó que el alta epídemiológica es suficiente para que las personas que presentaron síntomas por Covid-19 retornen a sus trabajos, previo cumplimiento del periodo de aislamiento de 14 días desde el inicio de los síntomas.

En comunicación con El Comercio, el doctor Hernan Ramos, Gerente Central de Seguros y Prestaciones Económicas de Essalud, indicó que según la Resolución Ministerial N°448-2020-MINSA, no es necesaria el alta médica firmada por un especialista. En ese sentido, indicó que los empleadores no pueden exigir el documento, ni una constancia de prueba para permitir el retorno de los trabajadores a sus empleos.

Señaló que no todas las personas accedieron a un test o este se le practicó en una etapa en la cual el virus no fue detectado. "La prueba molecular, que se realiza a través del hisopado, debe practicarse en los primeros días en que el virus está en el cuerpo. En tanto, la prueba serológica (rápida) debe ser practicada a partir del día 7 de presentar síntomas. De lo contrario, los resultados no serán fieles", indicó Ramos.

El especialista recordó que aproximadamente un 80% de los contagiados son asintomáticos. Es decir, tuvieron contacto con personas con Covid-19 y no presentaron síntomas o los presentaron de manera muy leve, para ellos el alta epidemiológica es suficiente. Es decir, para poder volver a sus trabajos o volver a sus actividades regulares deben guardar el aislamiento de 14 días.

Incluso, resaltó que muchas personas pudieron arrojar negativo en la prueba y luego presentar síntomas. Ellos tendrán que contar los 14 días de aislamiento desde el inicio de los síntomas.

Asimismo, recordó que la línea 107 está disponible para las consultas y seguimiento de casos. Las llamadas son atendidas por decenas de especialistas que se encargan de revisar la evolución de los pacientes.

En el caso de los asintomáticos, Ramos indicó que, tras una prueba molecular positiva, el paciente deberá esperar 14 días para el alta epidemiológica, en tanto, si el resultado positivo fue a través de una prueba serológica (rápida), el tiempo para el alta es de 7 días.