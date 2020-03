Los resfriados son bastante comunes en cualquier época del año, sobre todo cuando hay cambios estacionales, pero en el contexto del covid-19, los síntomas de una gripe pueden alarmar a más de uno.

Según informa Gary LeRoy, médico familiar de Dayton, Ohio, y presidente de la Academia Estadounidense de Médicos de Familia, a consumerresports.org, es importante saber diferenciar entre los síntomas de la influenza común y los del covid-19. Además, si crees tener el nuevo coronavirus, es importante NO correr a sala de emergencia.

“Los síntomas respiratorios menores, que de lo contrario las personas descartarían, están causando mucha ansiedad”, manifestó al mismo sitio Michael Hochman, MD y director del Centro Gehr para la Ciencia e Innovación de Sistemas de Salud en la Escuela de Medicina Keck de la USC, en Los Ángeles.

¿Qué hizo China para reducir los casos de coronavirus?

No existen pruebas de descarte para absolutamente todos los pacientes que aquejan alguna molestia. No pienses que yendo al centro de salud te van a poder aliviar la incertidumbre de saber si eres positivo o no. Si tienes síntomas leves, lo mejor es que te quedes en casa. De esta manera no contagias a otros en caso que seas positivo y no aumentas tu riesgo de contagio en caso no lo seas.

Para cualquier duda, puedes llamar a la línea gratuita 113 del Ministerio de Salud peruano desde cualquier operador de telefonía fija o móvil, escribir al WhatsApp 952842623 o al correo infosalud@minsa.gob.pe.

Cada día se conocen nuevos datos en torno al coronavirus. Lo que se sabe por el momento es que es una enfermedad respiratoria viral, con síntomas comunes de fiebre, tos seca y, a veces, dificultad para respirar. Pueden variar las molestias de leves a severas. Las personas mayores son las que más sufren.

¿Cómo se diferencian los síntomas del coronavirus y la gripe?

LOS SÍNTOMAS INICIALES DEL COVID-19

Estornudos.

Escurrimiento nasal (moco claro).

Malestar en la garganta.

Fiebre no mayor de 38 grados.

Malestar general (cuerpo cortado).

Dificultad respiratoria.

Tos seca.

“Los síntomas son muy parecidos (a los de la gripe), pero lo que hará la diferencia para poder orientar al diagnóstico son estos dos factores: permanencia en una ciudad de alto riesgo o contacto con enfermos confirmados con COVID-19”, explicó Jorge Salas Hernández, director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) de México.

¿CÓMO PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

