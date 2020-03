La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) ya dejaron claro que las mascotas no corren el riesgo de contraer covid-19 ni transmitirlo a los humanos. Sin embargo, PETA Latino (People for the Ethical Treatment of Animals) emitió recomendaciones para mantener a los animales de compañía seguros y saludables durante la pandemia.

¿Cuál es la mejor forma de cuidar a perro y gatos en medio de la cuarentena? Solo sigue estas indicaciones:

Nunca le pongas mascarillas a los animales, ya que puedes causarle dificultad para respirar. Permite que los animales se desplacen por tu hogar con normalidad, no los enjaules ni confines. Las personas que están enfermas o bajo atención médica por covid-19 deben evitar el contacto cercano con los animales y pedir a otro miembro de su familia que los cuide, evitando así dejar el virus en el pelaje. El coronavirus puede depositarse en el pelo de los animales, igual que en la perilla de una puerta, una barandilla, otra mano humana o cualquier superficie que haya tocado una persona infectada. No acumules artículos innecesariamente, ya que esto podría generar escasez para los demás; pero planifica con anticipación y asegúrate de tener alimentos y medicamentos adecuados para tus animales de compañía (aproximadamente para dos o tres semanas). Asiste a los vecinos que no hayan podido comprar insumos para sus animales de compañía y dona alimentos para animales a los bancos de alimentos.

¿PUEDO PASEAR A MI PERRO?

Aunque la cuarentena es obligatoria, también es cierto que hay algunas excepciones. Ese es el caso de las mascotas de compañía, especialmente gatos y perros. Ese sentido, está permitido sacar a pasear al animal a las inmediaciones de tu hogar, siempre y cuando lo haga solo una persona.

Eso sí, recuerda que al regresar a casa debes limpiarle las patas para que no lleve ningún tipo de bacteria que pudo haber pisado.

¿QUIÉNES SON LAS PERSONAS QUE CORREN MÁS RIESGO POR EL CORONAVIRUS?

Debido a que la covid-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

¿HAY CURA PARA LA COVID-19?

Aún no existen pruebas de que alguna vacuna o medicamento pueda prevenir o curar la enfermedad. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas; y si el paciente está grave, deberá ser hospitalizado.

La OMS coordina esfuerzos para encontrar la cura contra este nuevo coronavirus que ha acabado con la vida de miles de personas.

