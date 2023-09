El próximo corte de agua anunciado por Sedapal para el 6 de octubre, ha puesto en alerta a medio Lima. Y es que como lo anunció la empresa estatal encargada de administrar este recurso en el Perú, serán 22 los distritos de la capital los que se queden sin servicio, algunos durante 24 y hasta 72 horas en el peor de los casos.

El motivo del corte masivo responde a los trabajos de empalme de una tubería ha explicado Sedapal, Asimismo, ha anunciado que los distritos que se verán afectados por el corte de agua son: Santa Anita, Villa El Salvador, Independencia, San Juan de Lurigancho, San Borja, Santiago de Surco, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Chorrillos, así como Barranco, Surquillo, La Molina, Ate, La Victoria, Miraflores, San Isidro, San Luis, El Agustino, El Rímac, San Martín de Porres y Cieneguilla.

En ese sentido, se informó que el servicio de agua se iría restableciendo paulatinamente entre las 36 y 96 horas, y que el corte se hará por sectores, es decir, los distritos no presentarán falta de agua al mismo tiempo.

Ante el corte, la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, anunció que se habilitarán 102 puntos de acopio y 100 camiones cisternas para la distribución de agua en los 22 distritos de Lima que se verán afectados por la interrupción del servicio, sin embargo hasta el momento no se han explicado en detalle estas medidas.

Niño 2017 y un Déjà vu que asusta

El anuncio de Sedapal ha generado en menos de 24 horas, una especie de histeria colectiva que nos hace recordar mucho a lo vivido en 2017, año en que como consecuencia del Fenómeno del Niño, 27 distritos de Lima sufrieron el recorte del agua potable. Aquella vez, varias familias tuvieron que recurrir a la cisternas repartidas en varios puntos de la capital para solucionar de alguna manera la falta de este recurso. Asimismo, fuimos testigos de la venta masiva de bidones y galones que a pesar de su alto precio, eran comprados desordenadamente para juntar todo el agua posible.

Esta vez no es el Niño la razón del corte pero la reacción de los limeños comienza a ser la misma. ¿Qué hacer ante en este caso? ¿Cuánta agua necesita por día un peruano?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se requieren entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para cubrir la mayoría de las necesidades básicas. Sin embargo, estas son cifras que no necesariamente se ajustan a la realidad peruana.

Para aclarar una serie de dudas al respecto, conversamos con Gabriela Corimanya, representante de la Sunass.

-¿En una situación de corte masivo, cuánto de agua necesita el peruano por día?

La OMS indica que las personas, para cubrir sus prácticas de higiene, alimentación, etc, necesitan 100 litros de agua al día, en una situación normal. En Lima, el consumo promedio es de 14 m3, es decir que una familia de 4 miembros consume de 100 a 110 litros de agua al día. En un caso de racionamiento, no tenemos una cifra exacta pero vayamos a una caso que todos recordamos. En 2017 tuvimos un problema de falta de agua, fue una situación totalmente distinta porque en esa oportunidad a todos nos agarró de sorpresa. En cambio lo de ahora es programado, te permite estar alerta y ‘prepararte para’. Esto significa que consideres qué cosa en realidad necesitas esos días, ya que después va a volver el recurso.

Entre 2017 y 2018, hemos tenido situaciones de sequía o de lluvias alrededor del mundo. Por ejemplo, en Ciudad del Cabo, en África, las medidas se redujeron a 50 litros por persona en una situación de estrés hídrico e incluso se contemplaba darle a las personas solo 25 litros de agua. ¿Y esto que significa? que un caso como este incluso, no vas a vas a dejar de cumplir con aquellas prácticas básicas y es por eso que debemos llamar a la calma. Debemos preguntarnos ¿Para qué necesitamos agua esos días? Para nuestro aseo, para lavarnos los dientes, para baño obviamente rápido hecho con un balde quizás, dos; para preparar nuestros alimentos, eso es lo fundamental.

-¿Cómo organizarnos y darle prioridad a nuestras necesidades?

Vamos a pensar que vives en una zona donde el corte va a durar unos cuatro o cinco días. ¿Esto qué significa? Que debo de dejar de hacer aquellas prácticas normales que las voy a volver a hacer luego, cuando se restablezca el servicio. O incluso, puedo adelantarlas. Por ejemplo, es muy común lavar la ropa los fines de semana. En este caso, obviamente que no lo harás ese sábado 6, lo puedes hacer el jueves. Si es que lavas a mano, puedes rehusar esa agua del lavado de ropa para el inodoro. En el caso de la cocina, podemos hacer platos que no necesiten mucho consumo de agua. Entonces, debemos tomar conciencia y organizarnos. Otro ejemplo, si somos tres personas, y todas tomammos una cantidad de litros de agua al día para hidratarnos, entonces no necesitamos hervir o desinfectar el agua el sábado, lo podemos hacer desde el viernes.

-¿Qué es el Yakúmetro?

El Yakúmetro es un aplicativo que nos ayuda a saber cuánto estamos consumiendo de agua al mes. Esto nos ayuda a planificar el consumo, si es excesivo, si está bien y también advierte cómo las fugas de agua pueden hacer que tu recibo de agua sea alto al fin de mes. Puedes acceder al app a través de este LINK.

-A pesar de la información que existe a la mano, esto suele salirse de control ¿Qué hacer?

Llamamos a la calma. Antes de comprar tachos de agua y desesperarte, pensemos primero ¿Cuáles son las actividades que realizamos, ¿Cuántas personas habitan en casa? ¿Cómo tendríamos que organizarnos ese fin de semana? Si tenemos niños, ver que no se ensucien como suelen hacerlo y finalmente utilizar el agua de manera responsable.

Recomendaciones finales

1 A los usuarios se les aconseja: Debemos mantener la calma y saber que el corte del servicio no será igual para todos los distritos y que se restablecerá progresivamente. Es importante que los usuarios revisen la información disponible, donde se especifica las zonas del corte, así como las horas. Tomar medidas preventivas de almacenamiento de agua potable en recipientes limpios con tapa mientras dure el corte. Evitar que se contaminen, además de utilizar el recurso de manera racional mientras dure el corte. 2 Reusar y reciclar el agua: -Lavado de ropa hasta el jueves -Limpieza de casa hasta el jueves. -Reusar el agua del lavado de ropa y de verduras para las descargas del inodoro. -Usar un vaso con agua para lavado de dientes 3 Para quienes viven en edificios, se recomienda: -Cortar el abastecimiento de su cisterna y habilitarlos para consumo en el siguiente horario: -Viernes de 8 p.m. a 10 p.m. -Sábado de 8 p.m. a 10 a.m. -Sábado de 8 p.m. a 10 p.m. -Domingo de 8 a.m. 10 a.m. -Mientras demore la reposición del servicio, mantener el corte hasta las 8 p.m.

4 De manera adicional: -Introducir una botella plástica llena de agua/arena (de 600 ml o 1l) dentro del tanque del inodoro. -Cerrar el caño al enjabonarse las manos. -Bañarse 5 minutos como máximo. -Usar un vaso con agua para el lavado de los dientes. -Reusar el agua del lavado de frutas y verduras para regar las plantas. -Evitar el lavado de ropa durante el corte. -Almacenar agua del lavado de ropa del jueves (antes del corte).