La derrota de Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 no solo significó la eliminación del torneo, sino también el doloroso adiós de Cristiano Ronaldo del equipo nacional, desatando la tristeza de millones de fanáticos como el youtuber IShowSpeed. (Foto: YouTube)
La derrota de Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 no solo significó la eliminación del torneo, sino también el doloroso adiós de Cristiano Ronaldo del equipo nacional, desatando la tristeza de millones de fanáticos como el youtuber IShowSpeed. (Foto: YouTube)
Por Paolo Valdivia

El Mundial 2026 ha dejado uno de los momentos más desgarradores y virales de la historia del fútbol moderno. Tras la dolorosa eliminación de Portugal a manos de España en los octavos de final, las cámaras no solo apuntaron al terreno de juego, sino también a las gradas del estadio de Dallas, donde el famoso creador de contenido IShowSpeed rompió en llanto inconsolable ante la mirada de miles de espectadores luego de que la Portugal de Cristiano Ronaldo se fuera eliminada de la Copa del Mundo.

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