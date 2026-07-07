El Mundial 2026 ha dejado uno de los momentos más desgarradores y virales de la historia del fútbol moderno. Tras la dolorosa eliminación de Portugal a manos de España en los octavos de final, las cámaras no solo apuntaron al terreno de juego, sino también a las gradas del estadio de Dallas, donde el famoso creador de contenido IShowSpeed rompió en llanto inconsolable ante la mirada de miles de espectadores luego de que la Portugal de Cristiano Ronaldo se fuera eliminada de la Copa del Mundo.

La dolorosa eliminación de Portugal ante España en octavos

El encuentro ibérico en los octavos de final del Mundial 2026 terminó con un ajustado 1 a 0 a favor de España, un resultado que sepultó de manera definitiva las aspiraciones de la selección lusa en el torneo. A pesar de los esfuerzos del conjunto portugués, la férrea defensa española y la efectividad en el ataque bastaron para dejar fuera a uno de los equipos favoritos de la competición, desatando la tristeza de millones de aficionados alrededor del mundo.

🚨| WATCH: Speed BREAKS DOWN as Cristiano Ronaldo appears on the Jumbotron and walks off the pitch after Portugal’s World Cup ELIMINATION 💔💔💔🇵🇹 pic.twitter.com/JGi2nyJW0O — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 6, 2026

El desgarrador llanto de IShowSpeed en el estadio de Dallas

Apenas se escuchó el pitazo final, la frustración se apoderó de los seguidores de Portugal, pero la reacción que rápidamente se volvió tendencia global fue la del streamer estadounidense IShowSpeed. Conocido por su ferviente fanatismo, Speed fue captado por los asistentes en el estadio de Dallas llorando desconsoladamente y agarrándose la cabeza. Entre lágrimas, el creador de contenido logró balbucear un emotivo “Los amo a todos”, mostrando el profundo impacto emocional que le causó la derrota.

🚨| BREAKING: Speed is HEARTBROKEN and in COMPLETE DISBELIEF as Portugal are ELIMINATED from the World Cup 💔🇵🇹



“I thought they were gonna win it all… I swear to God, wallahi… I prayed… my prayers weren’t answered” pic.twitter.com/iYDlJNaIFk — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 6, 2026

El adiós de Cristiano Ronaldo a la selección portuguesa en el Mundial

El motivo detrás del inconsolable llanto de IShowSpeed va más allá de un simple partido de fútbol. Con esta eliminación, su máximo ídolo, Cristiano Ronaldo, no solo vio frustrado su eterno sueño de coronarse campeón del mundo, sino que también marca el final de una era. Tras el encuentro, se confirmó que el astro portugués le dice adiós a la Selección de Portugal en los Mundiales, cerrando así uno de los capítulos más gloriosos e influyentes en la historia del deporte rey.