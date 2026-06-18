El Mundial 2026 ya está aquí y la fiebre por el fútbol está en su punto más alto. ¿Quién no ha soñado con tener un recuerdo único junto a uno de los mejores futbolistas de la historia como lo es Cristiano Ronaldo? Aunque conseguir un autógrafo o un encuentro en persona es casi imposible para la mayoría, hoy te traemos el truco definitivo para lograrlo de forma digital y con un realismo asombroso gracias a Gemini, la inteligencia artificial de Google.

A continuación, te explicamos el paso a paso para simular un encuentro perfecto con el astro portugués utilizando tus propias imágenes de referencia.

¿Qué necesitas para crear tu foto con Cristiano Ronaldo?

Para que el resultado sea lo más natural y creíble posible, no basta con pedirle a la IA un diseño genérico. El secreto de este truco radica en alimentar a Gemini con imágenes de referencia precisas. Necesitarás preparar dos archivos clave antes de empezar:

Tu foto de referencia: Una imagen tuya donde se te vea sonriente y con buena iluminación. Para este ejemplo, utilizaremos un archivo de referencia una imagen donde salga una persona donde se aprecia un plano medio ideal, una expresión alegre y una pose idónea para simular un encuentro casual. La foto de referencia de CR7: Una imagen real de Cristiano Ronaldo que capte la esencia de lo que buscas. En este caso, usaremos una que muestra al futbolista con la indumentaria de Portugal, celebrando con euforia en un entorno de estadio.

Paso a paso para fusionar las imágenes en Gemini

Una vez que tengas tus archivos listos en tu dispositivo, sigue estos sencillos pasos dentro de la plataforma de Gemini para generar tu composición:

Paso 1: Sube los archivos de origen. Abre la interfaz de Gemini y carga simultáneamente los archivos de foto en el cuadro de chat.

Abre la interfaz de Gemini y carga simultáneamente los archivos en el cuadro de chat. Paso 2: Redacta un prompt descriptivo detallado. Para que la IA entienda el contexto y el estilo visual exacto que deseas, debes ser muy específico con el entorno, los gestos y el tipo de fotografía.

Para que la IA entienda el contexto y el estilo visual exacto que deseas, debes ser muy específico con el entorno, los gestos y el tipo de fotografía. Paso 3: Genera y ajusta. Envía la orden y deja que la inteligencia artificial procese las facciones de ambos rostros, los combine y cree la iluminación adecuada para que parezca una sola toma original.

El prompt exacto que debes usar para un resultado realista

La magia de la inteligencia artificial depende de las instrucciones que le des. Si quieres recrear un momento épico en el torneo actual, copia y adapta el siguiente comando en tu chat de Gemini tras adjuntar tus imágenes:

“Crea una imagen con estilo de selfie digital en la que aparezcan juntos el hombre de la foto y el futbolista Cristiano Ronaldo. La escena debe ambientarse saliendo del estadio justo tras su debut en el Mundial de 2026. Ambos deben lucir muy sonrientes y amigables, mirando directamente hacia la cámara del teléfono. El fondo debe mostrar las graderías texturizadas de un estadio moderno llenas de público difuminado para dar profundidad. Asegúrate de integrar la iluminación ambiental del estadio de forma natural sobre ambos rostros para que parezca una selfie real”.

Consejos para mejorar el realismo de tu selfie con CR7

Si el primer resultado no te convence del todo, no te preocupes; puedes aplicar pequeños trucos de edición digital o pedirle variaciones a Gemini.

Intenta que tu foto de referencia tenga un ángulo similar al que tendría un brazo extendido para tomar una selfie. Además, jugar con los filtros de luz o añadir un ligero grano fotográfico en cualquier app de edición posterior ayudará a camuflar por completo que la imagen fue hecha por una IA. ¡Prepárate para sorprender a todos tus amigos en las redes sociales con tu gran encuentro mundialista!