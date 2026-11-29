El calor de El Niño costero no solo eleva los termómetros, sino que también pone en riesgo la seguridad de los alimentos. Con temperaturas que podrían alcanzar los 32 °C en Lima y una sensación térmica de hasta 35 °C, el pescado, las carnes y los lácteos se convierten en productos vulnerables. A ello se suman las comidas preparadas, que pueden deteriorarse rápidamente si permanecen fuera del refrigerador.

El peligro acompaña tanto a quienes compran alimentos en la calle como a las familias que llevan sus almuerzos al trabajo o a sus centros de estudio. El médico Marco Almerí, especialista en salud pública, advirtió que el calor acelera la descomposición y favorece la aparición de microorganismos perjudiciales. Según explicó, cuando el termómetro marca 32 °C, el pescado puede comenzar a descomponerse tras más de una hora sin refrigeración, mientras que las comidas preparadas no deben permanecer a temperatura ambiente por más de dos horas.

¿Cómo cuidar la comida que llevamos al trabajo o a la universidad para que no se malogre?

Llevar el almuerzo desde casa también exige cuidados cuando el calor aprieta y los alimentos perecibles quedan expuestos durante el trayecto. El médico Marco Almerí recomendó utilizar recipientes de vidrio o acero y, si se elige plástico, comprobar que sea de grado alimentario y apto para microondas. Para conservar la temperatura, las loncheras térmicas ofrecen una alternativa, especialmente si se acompañan de geles refrigerantes previamente congelados. Según el especialista, estos dispositivos pueden mantener los alimentos en condiciones adecuadas entre seis y ocho horas.

Sin embargo, el cuidado no termina al cerrar la lonchera, pues la refrigeración sigue siendo indispensable para evitar el deterioro. Almerí recordó que colegios, universidades y centros laborales deben contar con refrigeradoras donde estudiantes y trabajadores puedan guardar sus comidas hasta el almuerzo. Antes de consumirlas, también aconsejó revisar el olor, el sabor y la apariencia, señales que pueden alertar sobre posibles cambios. En medio de las condiciones climáticas de El Niño, las intoxicaciones alimentarias se suman al dengue y la leptospirosis entre los riesgos sanitarios que requieren atención.

Mucho cuidado con el ceviche o la mayonesa por ser alimentos del día con ingredientes perecibles

El ceviche y la causa con mayonesa, dos clásicos de la gastronomía peruana, requieren especial atención cuando el calor se intensifica. El médico Marco Almerí advirtió que el pescado puede iniciar un proceso de descomposición y contaminación si permanece más de una hora sin refrigeración, especialmente cuando el ambiente alcanza los 32 °C. La alerta apunta a evitar que estos platos, elaborados con ingredientes perecibles, se conviertan en un riesgo para la salud.

Aunque estas preparaciones pueden disfrutarse sin peligro si se elaboran al momento y con productos previamente refrigerados, el problema aparece cuando quedan expuestas durante largos periodos. Almerí desaconsejó consumir alimentos que hayan permanecido más de una hora fuera de refrigeración en esas condiciones. La advertencia también alcanza a otros ingredientes perecibles, cuyo deterioro se acelera con las altas temperaturas y exige mayores cuidados en su conservación.

Las frutas se conservan cuando están protegidas con su propia cáscara, pero si las cortamos es diferente

El calor también obliga a vigilar el tiempo que los alimentos cocinados permanecen sobre la mesa o la cocina. El médico Marco Almerí advirtió que, cuando la temperatura alcanza los 32 °C, un táper puede estar hasta dos horas sin refrigeración antes de que su calidad y seguridad comiencen a comprometerse. Las frutas y verduras enteras, en cambio, conservan una protección natural gracias a su cáscara, pero el panorama cambia al cortarlas o pelarlas. Una palta partida y dejada a temperatura ambiente, por ejemplo, puede iniciar su proceso de descomposición.

Los lácteos, como la leche, el yogur y los quesos, tampoco escapan a los efectos de las altas temperaturas, pues necesitan mantenerse refrigerados para evitar la proliferación de bacterias. Almerí recomendó revisar el olor, el color y la apariencia de las carnes antes de comprarlas y guardarlas en frío si no serán cocinadas de inmediato. El especialista recordó que la cocción no siempre elimina las toxinas que algunas bacterias producen, por lo que preparar un alimento no garantiza que pueda permanecer fuera de la refrigeradora sin riesgo.