Luis Suárez es uno de los mejores delanteros del mundo, pero su éxito no ha sido producto de coincidencia o suerte, sino más bien de un arduo trabajo de disciplina en el que, a voz del deportista, mucho ha tenido que ver su esposa Sofía Balbi, a quien ama desde que eran adolescentes. Es por ello que en esta nota te contaremos a continuación qué hay detrás de esta historia de amor que motivó la superación del futbolista uruguayo.

CÓMO LUIS SUÁREZ SE CONVIRTIÓ EN EL MEJOR DELANTERO DEL MUNDO GRACIAS A SU ESPOSA

En diversas entrevistas el jugador de fútbol Luis Suárez ha indicado el importante papel que ha tenido su esposa en su carrera futbolística desde que se conocieron. Todo empieza cuando se conocieron cuando eran adolescentes, cuando él tenía 15 y ella 13.

Según menciona el mismo Luis Suárez, antes de ser el famoso futbolista que es ahora, era una persona que no era aplicada ni tampoco estudiaba.

“Jugaba con displicencia en las inferiores de Nacional, donde a los 14 ya le habían dado un ultimátum: o cambiaba su actitud y mejoraba su desempeño o ya no había lugar para él en el equipo”, se indica en el medio CNN en Español, por ejemplo, respecto a la vida de Luis Suárez.

Sin embargo todo cambió cuando conoció a Sofía Balbi, su actual esposa.

“Yo no estudiaba, había dejado el liceo y ella me obligó a estudiar y me hizo pasar de año”, cuenta Suárez.

El amor parecía inquebrantable, sin embargo, por problemas económicos la familia de Sofía decidió irse a vivir a Europa, una decisión que la pareja, aún adolescente tuvo que aceptar con mucho dolor.

Pasaban los meses y el dolor que causó la distancia en la relación llegó a su límite, en donde Sofía Balbi le hizo una propuesta definitiva al deportista.

“Si no venís en diciembre, lo dejamos. Yo no puedo aguantar más”, le dijo, poniendo en apuros a Suárez, quien no lo dudó y decidió viajar a Europa.

Posterior a ello, y tras un sinfín de anécdotas, es que hoy por hoy Luis Suárez es el mejor delantero del mundo, destacando en las ligas europeas, y convirtiéndose en uno de las figuras más queridas en el viejo continente.

QUIÉN ES LUIS SUÁREZ

Luis Suárez es un futbolista uruguayo que juega como delantero en el Club Nacional de Football del Campeonato Uruguayo de Primera División Profesional, y en la selección de fútbol de Uruguay.

Luis Suárez es reconocido por su habilidad de pase y definición, es ampliamente considerado uno de los mejores jugadores de su generación, así como uno de los más grandes delanteros de la historia y ha marcado más de 500 goles en su carrera a nivel de clubes y selección.

Luis Suárez, tras una larga trayectoria en Barcelona, el 23 de septiembre de 2020, el deportista pone fin a su etapa como azulgrana tras llegar a un acuerdo con el Atlético de Madrid a cambio de seis millones de euros en variables.

El 22 de mayo de 2021, Luis Suárez se hizo campeón de liga con el Atlético de Madrid.

Luis Suárez ostenta cinco títulos como máximo goleador en clubes europeos, entre ellos dos botas de oro como máximo artillero de todo el continente. Fue cinco veces campeón de la liga de España (cuatro con el Barcelona y una con el Atlético), ganó una Champions League y un Mundial de Clubes, además de 4 Copas del Rey y dos Supercopas de España con el Barça, entre otros títulos.

Luis Suárez llegará al Mundial de Qatar con 7 goles en Copas del Mundo y 68 en total, que lo convierten en el máximo goleador de la historia de la gloriosa selección uruguaya.

Es importante recordar que en el Mundial de Qatar 2022, Uruguay estará en el Grupo H junto a Portugal, Ghana y Corea del Sur.

La Celeste debutará el 24 de noviembre ante los asiáticos, se medirá el 28 del mismo mes con los europeos y cerrará su participación en el grupo enfrentando a los africanos cuatro días después.