Deep Web: Qué puedes encontrar y por qué es tan peligrosa 

Tantas veces hemos hemos escuchado a alguna persona decir que lo que vemos en Internet es solo el 10%; sin embargo, ¿qué ha pasado con el otro 90%? Pues esta pertenece a nada más y nada menos que la denominada Deep Web, lo más profundo red informática de comunicación mundial.

¿Qué es la Deep Web?

Antes que nada, la pregunta que todos tenían en mente, ¿qué es la Deep Web? Tal como dice el nombre en inglés, en español lo conocemos como la 'web profunda', y aquí se guarda las cosas que comúnmente no se puedan ver por medio del Internet convencional.



Este lugar es un repositorio de diferentes páginas web que tienen algún contenido que no puede ser mostrado tanto en Google como otros buscadores conocidos a nivel mundial debido a que, en su mayoría, infringen la ley de servicios y noticias en Internet.

Cuando nos referimos a cosas que infringen la ley, vamos a lo peor que puede existir en el mundo. Las cosas van desde el tráfico de drogas hasta la compra de asesinato, así como la venta de seres humanos hasta pornografía infantil. En la Deep Web está lo más nefasto de la red.

Estas son algunas imágenes sacadas de la Deep Web. Algunas son más perturbadoras que otras. (Foto: Rust) Deep Web

¿Cómo entrar a la Deep Web?

Antes que nada, tenemos que lanzarte una alerta muy importante sobre los peligros que presenta el ingresar a la Deep Web. No todas las personas son confiables aquí y el contenido no es el mejor para un ser humano normal ya que las muestras de las páginas web van en su totalidad en contra del propio sentido común. Una vez dicho esto, aquí vamos.

Si quieres entrar a la Deep Web, vas a tener que seguir una serie de pasos los cuales te iremos dejando aquí y que van a servir para tu propia seguridad. En lo más profundo del Internet se encuentra el FBI, hackers y los diversos servicios de inteligencia en todo el mundo así que, aún así estés solo mirando por curiosidad, ten mucho cuidado.

Lo primero que debes hacer es contactar con un servicio VPN. Esta aplicación te va a permitir cambiar tu IP y mandarlo a una conexión de otro país, así que este es uno de los cerrojos principales que puede definir tu futuro adentro de la Deep Web.

Ahora, una vez realizado lo anterior, se tiene que descargar un buscador de nombre TOR, el cuál significa 'The Onion Router'. Tal como lo dice, 'Onion' significa cebolla en inglés y este programa recibe dicho seudónimo debido a la representación de las capas de la cebolla como escudo de bloqueos en tanto alguien intente detectar tu IP.

Así es como funciona el programa y buscador TOR para que la dirección de IP no sea detectada tan sencillamente. (Foto: TOR) Deep Web

Básicamente, lo que hace TOR es que te cambia tu dirección de IP de router y lo manda a otra parte del mundo en minutos, cosa que te mantiene en el anonimato sin problema alguno. Al abrir este buscador, verás que los enlaces no son tal como los conocías y es que estos no terminan en .com, .pe, .org, etc, sino que lo hacen en .onion y la url no muestra palabras, sino que son letras combinadas con números. De Google no vas a poder ingresar.

Otra cosa que debes hacer antes de entrar es desactivar los scripts de tu navegador ya que, en caso caigas en la trampa de un hacker, este no va a poder ingresar a tu ordenador así nomás. También procura activar un firewall y tener tu antivirus actualizado para combatir contra estas personas.

Finalmente, lo último que debes de tomar en cuenta antes de entrar a la Deep Web es NO DESCARGAR ABSOLUTAMENTE NADA ya que, al ser un lugar en el que las estafas y los hackeos aparecen por doquier, podría ingresar un hacker cibernético y tomar la posesión de tu computador.

¿Por qué es peligroso entrar en la Deep Web?

Hay varios motivos para entrar a la Deep Web pero aquí te dejaremos algunos para que los tomes en cuenta:





Algún hacker puede entrar a tu ordenador.



Te puedes encontrar con personas de mal vivir.



Puedes comprar algo ilícito.



Puedes acceder a archivos ultra secretos y posteriormente serás buscado por la ley.



Podrías recibir amenazas.



Serías culpable de algún tipo de delito como cómplice.



Puedes perder la conexión definitiva de tu red.

¿Qué hay en la Deep Web?

Tal como lo mencionamos anteriormente, la Deep Web, al ser lo más profundo del Internet y no estar indexado directamente a Google ni a los DNS convencionales, se puede subir prácticamente cualquier cosa, así que no te sorprendas si ves algunas de las peores situaciones que un ser humano puede cometer.

La lista de cosas que hay en la Deep Web es larga, pero la más conocida hasta el momento es el portal 'The Hidden Wiki', el cuál es una Wikipedia pero no tiene enlaces que van dirigidos cuan si fueran diccionarios, sino que esta contiene los enlaces que te llevarán a algunas de las páginas más horribles de toda la red.

Debidamente estructurado, 'The Hidden Wiki' se consolidó como la página web ancla de la Deep Web y es que, el 99% de personas que entran al lugar más hondo del Internet, pasan, al menos una vez, por este portal.

Aquí te presentamos a 'The Hidden Wiki', uno de los sitios más recorridos de la Deep Web. (Foto: captura) Deep Web

Esta no es la única página que puedes encontrar aquí y es que también hay foros que se especializan en la venta de droga, tráfico de personas, trata de blancas, falsificación, hackers, asesinatos y muchas otras cosas más como archivos privados de las distintas organizaciones mundiales, armas, entre otros.

Seguramente has visto ya la imagen del iceberg, en donde se ve que arriba del agua está el Internet tal y como lo conocemos mientras que abajo del mismo está la Deep Web en general; sin embargo, una pequeña parte, ubicada en la punta de lo más profundo de la formación de hielo, tiene su lado más oscuro, llamado urbanamente como la 'Dark Web'.

Se dice que en la 'Dark Web' están los videos más horrorizantes de todo Internet. Ahí es donde supuestamente está el enigmático y terrible video de 'Daisy Destruction'. A su vez, todo el contenido 'gore' también se hace presente en el lugar más profundo de toda la Internet.

¿Cómo se paga en la Deep Web?

Así como te hablamos anteriormente, las compras no se pueden hacer con monedas o tarjetas de bancos convencionales ya que estas podrían ser fácilmente hackeadas. Entonces, ¿cómo es que las personas pagan los servicios o cosas que compran en la Deep Web? Pues lo hacen con Bitcoins.

Según el Diario Gestión, "Bitcoin es una de las primeras implementaciones de un concepto denominado cripto-moneda. Es decir, una moneda digital que no depende de una autoridad central (Como el Banco Central de la Reserva o la Reserva Federal) ni de ningún gobierno. Su emisión está controlada por un algoritmo fijo (desconocido) que no permite una circulación mayor a 21 millones de bitcoins".

Esta es la presentación de la cripto-moneda Bitcoin con la cuál se paga en la Deep Web. (Foto: Gizmodo) Deep Web

Finalmente, tenemos que decirte que no recomendamos para nada el que entres a la Deep Web, es un terreno muy peligroso para todos aquellos que no tienen, al menos, un conocimiento sobre la protección de la información y de los riesgos que corres en caso ingreses. Esta noticia es completamente informativa para mantenerte al tanto de las cosas que hay en la Internet.

