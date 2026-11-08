La cuenta regresiva para su llegada está por terminar y la expectativa crece entre miles de católicos que aguardan con entusiasmo la visita del papa León XIV. Cada día que pasa acerca un encuentro muy esperado por los fieles, especialmente por los jóvenes que tendrán la oportunidad de compartir una jornada con el pontífice.

La cita está programada para el jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima, donde se espera congregar hasta 52.000 personas. Ante la magnitud del evento, se pondrá en marcha un operativo de seguridad que incluirá cierres de calles, accesos diferenciados y restricciones al tránsito de vehículos particulares en los alrededores del recinto.

Las restricciones viales comenzarán a las 10:00 am. Conoce las calles principales que se cerrarán

El operativo de tránsito comenzará a las 10:00, una vez que los proveedores hayan terminado de ingresar los materiales necesarios para la organización del encuentro. Así lo informó el comandante Mario Casareto, representante de la Municipalidad de Lima, quien precisó que los cierres comprenderán el tramo entre la avenida 28 de Julio y Petit Thouars, además de las calles Enrique Palacios y José Gálvez, detrás de la tribuna sur.

Las medidas también incluirán un perímetro de aproximadamente tres cuadras donde estará prohibido estacionar. El control de los asistentes se realizará en los alrededores de Paseo de la República, Madre de Dios y José Díaz, donde el personal verificará las entradas adquiridas en plataformas oficiales. Mientras el papa León XIV llegará por la avenida 28 de Julio y Paseo de la República para ingresar por la puerta nueve, el público accederá al estadio por las puertas 34, 27 y 18.

La concentración religiosa tendrá lugar desde la tarde, aunque las puertas del estadio abrirán a las 11:00

La jornada de encuentro religioso comenzará desde temprano, con la apertura de las puertas del Estadio Nacional prevista para las 11:00. Los asistentes podrán ingresar hasta las 17:00, antes de dar paso a la vigilia de oración programada para las 18:00. Según el cronograma de las autoridades municipales, la actividad se prolongará hasta las 19:30.

El recinto deportivo recibirá a los fieles tanto en sus tribunas como en el campo de juego, habilitados especialmente para esta convocatoria. Las graderías cuentan con espacio para 43.000 personas, mientras que los sectores identificados como campo A, B, C y D permitirán completar el aforo previsto para el esperado encuentro con el papa León XIV.

La medida facilita la circulación de ambulancias, unidades policiales y vehículos vinculados a la organización

Con el propósito de garantizar un ingreso ordenado, la organización habilitará diferentes puntos de acceso para los asistentes al encuentro con el papa León XIV. Las entradas estarán distribuidas entre las calles Manuel Corpancho, Saco Oliveros y Madre de Dios, así como por José Díaz, la tribuna sur, Paseo de la República y la avenida 28 de Julio. La medida busca distribuir a la multitud y evitar aglomeraciones en las puertas principales.

Ante la magnitud de la convocatoria, las autoridades recomendaron no acudir en vehículos particulares, pues no habrá estacionamientos disponibles dentro del perímetro de seguridad. También sugirieron evitar llevar niños y pidieron no instalar carpas en los alrededores del estadio. El comandante Mario Casareto exhortó a respetar las indicaciones del personal y recordó que “No estamos yendo a un concierto de música ni a un partido de fútbol”, sino a una jornada de oración que requiere orden y responsabilidad.

El arzobispado, la nunciatura y la Cancillería cumplieron con los requisitos requeridos para realizar la actividad

El despliegue de seguridad contará con la participación de bomberos, efectivos de la Policía, personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia, serenazgo y equipos de fiscalización. Cada institución tendrá funciones específicas en los accesos, las zonas cercanas al Estadio Nacional y las rutas que utilizará el papa León XIV durante su llegada y salida. La presencia de estos equipos buscará mantener el orden y atender cualquier eventualidad.

La preparación del operativo tomó aproximadamente un mes y medio de coordinaciones entre las entidades involucradas, que establecieron protocolos de seguridad, tránsito, asistencia médica y control de ingreso. Según informó el comandante Mario Casareto, el arzobispado, la nunciatura y la Cancillería cumplieron con los requisitos para desarrollar la actividad. Así, el jueves 12 de noviembre, miles de jóvenes participarán en una vigilia de oración bajo un dispositivo especial de prevención y resguardo.

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