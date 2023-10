El cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en el mundo y la segunda en el Perú. Lo paradójico de todo esto es que, detectado a tiempo, las posibilidades de cura de este mal son tan altas, que no deberíamos porqué registrar estas cifras. Asimismo, la mamografía es el único método que puede detectar tumoraciones desde etapa iniciales, es decir, cuando la neoplasia tiene dimensiones tan chiquitas como de 1 o 2 milímetros.

Sin embargo, la realidad, viene acompañada de una gran desinformación, desconocimiento y mitos, tanto sobre el cáncer de mama en sí como de los métodos de detección disponibles hasta el momento.

Según datos proporcionados por el Ministerio de Salud (MINSA), el último reporte del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Perú (CDC, 2022), en Lima y Callao, revela que el cáncer de mama supera en incidencia al cáncer de cuello uterino y colorrectal. Y existe un 90 % de probabilidades de curación si se detecta a tiempo.

De cara al “Día Mundial de lucha contra el cáncer de mama”, el cual se celebra cada 19 de octubre, conversamos con tres especialistas, para que nos den luces sobre este tema y nos ayuden a desmitificar varios puntos en torno a este mal y a los métodos de detección como la mamografía.

"El cáncer de mama no se previene, se detecta tempranamente"

Uno de los errores que rodean al cáncer de mama es que se cree que la mamografía puede prevenir la enfermedad cuando esta lo que hace es detectarla. “Mucha gente dice ¿Cómo prevenir...? El cáncer de mama no se previene, se detecta tempranamente”, aclara la doctora Silvia Falcón Lizaraso, oncóloga y jefa de la Unidad Interdisciplinaria de Cáncer de Mama (UICAM) del Centro Oncológico ALIADA, en conversación con el El Comercio.

“Hay factores de riesgo pero no porque comes tal cosa o eres fitness, no te enfermarás. ¡No! La única forma de curarme es detectándola tempranamente. Sí puedes disminuir los factores de riesgo, comiendo más sano, por ejemplo, haciendo actividad física pero eso no te ayudará a prevenir el cáncer lamentablemente. Es una lotería, la verdad y la única forma para detectarla a tiempo es la mamografía.

En esa misma línea, el doctor Yan Carlos Vargas, oncólogo radioterapeuta y director de Oncodrip, sostiene que hay que derrumbar ese mito que sostiene que hacerse una mamografía o una ecografía es prevenir el cáncer. Eso no es prevenir sino hacer un diagnóstico temprano. SI yo me hago una mamografía y me sale que está normal, genial y si me sale que hay un tumor, hago un tratamiento. Por tanto, hacerse un chequeo anual, es tener la posibilidad de hacerse un diagnóstico temprano.

Vargas señala, además, que agentes tóxicos como el alcohol o el tabaco sí generan cáncer, así como la obesidad. “Está demostrado que el alcohol, el tabaco, la obesidad, el ser diabético, el tener síndrome metabólico tiene un trasfondo detrás que es el alto consumo de carbohidratos. ¡Ojo! No de grasas, tenemos que desterrar la idea de que la grasa genera el daño, no lo hacen, lo que genera el daño es el alto consumo de carbohidratos porque lo que este hace es almacenarse como grasa. Además, hace que el cuerpo bote insulina, que a su vez genera crecimiento celular. A medidas que consumes más carbohidratos, más picos de insulina vas a tener y si encima tienes una célula maligna dando vueltas por ahí, la va a hacer crecer.

Otro factor que señala Vargas como factor de riesgo es la exposición hormonal. “Manejar a la mujer que hormonalmente es como un piano, en las que sus hormonas son como una melodía, intervenir en ellas generan cáncer. Actualmente hay un uso indiscriminado de anticonceptivos. No es que los anticonceptivos sean malos, siempre y cuando sean recetados y controlados por el médico”.

"Solo el 5% de cáncer de mama es hereditario"

Otro de los mitos que rodean el cáncer de mama es creer que este es totalmente hereditario. Es decir, pensar erróneamente que porque mi mamá o abuelita no lo tuvieron, yo tampoco lo tendré. O por el contrario, lo heredaré. “El cáncer de mama no es hereditario en más del 97% lo de los casos. Osea, de 100 mujeres con diagnóstico de cáncer de mama, 97 crearon el cáncer por alguna exposición o algún agente tóxico en el transcurso de su vida y solamente tres personas pudieron tener algún factor hereditario”, sostiene Vargas.

En ese sentido, Falcón Lizaraso aclara que este pequeño porcentaje sí puede prevenir el cáncer porque hay un 80% de probabilidades que indican que si la madre tuvo cáncer, la hija también lo tendrá. “Tu mamá tuvo cáncer y se hace una prueba genética llamada BRCA y luego tú también te la haces. Un ejemplo de eso es el caso de Angelina Jolie y su madre... Ese es el único cáncer que puedes prevenir porque sabes que también lo tendrás”.

"El cáncer no se genera por mutaciones genéticas"

Por mucho tiempo se ha pensado que el cáncer se genera por una mutación genética. Actualmente se tiene que saber que lo que genera esta mutación genética se llama “agente carcinógeno” el cual hace que el ADN de las células de la mamá cambie y así produce el cáncer. “Antes solamente sabíamos que el cáncer era una masa tumoral que se proliferaba y era inmortal. Luego descubrimos que esa masa se producía por una mutación genética y ahora sabemos que no es directamente por la mutación sino que algo generó esa mutación”, señala Vargas.

La mamografía salva vidas

Otro de los mitos y temores que existen sobre la mamografía es que esta es muy dolorosa y por eso muchas mujeres la evitan. Falcón Lizaraso es clara en este punto y sostiene que “si bien duele un poco, tú tienes que poner siempre en una bandeja, el costo-beneficio. Te va a doler, quizás por 3 minutos vs. el riesgo de cáncer de mama es de un 40% en mujeres entre los 40 y 65 años”.

La especialista destaca también otro punto importante de la mamografía: Además de detectar tempranamente el cáncer, “si acaso el tumor es muy pequeño, obviamente vas a tener una cirugía menos agresiva. Ya no tendrás que hacerte una mastectomía sino una cirugía de conservación. Muchas veces ni siquiera necesitas recibir quimioterapia. Todos esos son los beneficios de detectar un cáncer en etapa temprana.

Otro miedo que existe alrededor de la mamografía es creer que la radiación nos hará daño. “Se dice que la mamografía irradia tanto que te hace más daño que beneficio”, sostiene el doctor Mauricio León, mastólogo y coordinador de la Unidad de Mastología de la Clínica Ricardo Palma.

“Eso es totalmente falso y uno de los principales mitos. La mamografía salva vidas, es nuestro caballito de batalla y lo veo todos los días durante 22 años”, agrega el especialista. En cuanto al dolor, León asegura que una mamografía bien hecha y con tecnología digital no tiene porqué ser dolorosa. Hay que tener claro que el beneficio, además, es mayor que el riesgo. Por último, puedes tomar una hora antes de la mamografía un ibuprofeno, un antiinflamatorio.

El cáncer de mama no aparece solo después de los 40 años

Siempre escuchamos decir que las mujeres deben hacerse una mamografía a partir de los 40 años y esto puede hacernos creer que antes de esa edad, el factor de riesgo es nulo. “Hay también cáncer entre los 30 y 40 años, más o menos el 10% de la gente, pero en estos casos lo que se hace es una ecografía y evaluación clínica.

Falcón Lizaraso complementa este punto explicando que antes de los 40 años, la mama es más densa, que no es sinónimo de malo. “Al ser más jóvenes, las mamas son más densas estas no dejan ver mucho en la mamografía. Es por eso que se usa una ecografía. ¿Quiénes se hacen mamografía antes o a partir de los 35 años? Aquellas mujeres con riesgo a cáncer hereditario”.

Vargas, por su parte, señala que un estudio publicado en 2021 revela que esta enfermedad desde 1990 al 2020 ha aumentado en un 80% en los adultos jóvenes, es decir, en las personas mayores de 25 años. Actualmente tenemos casos de cáncer de mama en mujeres muy jóvenes de 25, 27, 29, 30, 35 años, incluso con metástasis al cerebro, al pulmón o al hígado. Entonces hay que desterrar actualmente ya actualmente se puede tener una mujer de 25 a 30 35 años.

El cáncer se cura pero puede volver a crearse

Un mito muy recurrente es pensar que el cáncer “aparentemente regresa porque nunca se fue y estuvo solo dormido”. Vargas explica que no es así. El cáncer se cura en los estadíos tempranos al 100%, sin embargo, puede que “se vuelve a crear, se vuelve a generar y vuelve a aparecer porque realizamos los mismos malos hábitos (arriba mencionados) y continuamos con la exposición constante a carcinógenos (sustancias que generan cáncer) que lo crearon la primera vez, por lo tanto se genera otra vez”.

Para desarrollar mejor esta idea, el especialista comentó: “Tenemos el ejemplo de la mano que se quema en el fuego de la cocina y vienen al médico para que la cure, pero si la vuelve a llevar al fuego, naturalmente se volverá a quemar. Esto es porque la mano fue curado, pero no creamos una mano antifuego. Lo mismo con el cáncer, curamos ese evento, no generamos un cuerpo anticáncer”.