El dólar ahorro, una forma impulsada por el Ministerio de Economía de Argentina, que genera un 30% del Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) y un 35% extra a cuenta del impuesto a las Ganancia, viene generando tantas dudas en el país que en esta nota te explicaremos cómo comprarlo y quiénes pueden hacerlo; porque dicho de paso, este no es para todos.

Es importante recordar que Argentina viene sufriendo una difícil situación económica producto de la pandemia de COVID-19 y de la inflación que sacude al país.

A continuación, cómo comprar y quiénes pueden acceder al dólar ahorro en Argentina.

QUÉ ES EL DÓLAR AHORRO

Se le dice dólar ahorro o dólar solidario a aquel dinero que las personas naturales pueden comprar por Home Banking o inclusive por cajero humano, en la sede bancaria, con un tope de hasta US$ 200 por mes y que además de ello adquieren un beneficio del 30% del Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) y un 35% extra a cuenta del impuesto a las Ganancias.

CÓMO COMPRAR DÓLAR AHORRO EN ARGENTINA

Como se mencionó líneas arriba, quienes sí puedan acceder al beneficio de compra de dólar ahorro o dólar solidario pueden hacerlo a través del Home Banking o a través de las sucursales bancarias. Para ello, es importante tener siempre en cuenta los requisitos mínimos de este beneficio.

QUIÉNES PUEDEN COMPRAR DÓLAR AHORRO EN ARGENTINA

Como el dólar en Argentina, no todos pueden comprarlo, es preciso señalar que existe un grupo que sí puede hacerlo siempre y cuando no se encuentren en la lista de quienes no puedes recibir el beneficio.

Quienes no pueden comprar dólar ahorro en Argentina son:

Los que compraron dólar MEP o CCL en los últimos 90 días.

Los que cobraron su último salario a través del programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP).

Los que cobraron planes sociales.

Monotributistas que tengan en curso créditos a tasa subsidiada.

Quienes no tienen sus ingresos declarados para evitar compras con dinero en negro o elusiones al cupo de u$s200 mediante adquisiciones a través de terceros.

Cotitulares de cuentas bancarias.

Individuos que gastaron con tarjeta su cupo de u$s200 (incluye, por ejemplo, el pago de Netflix o Spotify en dólares).

Personas que tengan un plan de pago a 12 cuotas por deudas con tarjeta de crédito.

Aquellos que refinanciaron con bancos sus deudas por créditos personales, prendarios o hipotecarios.

Personas beneficiadas por el Refuerzo de Ingresos.

Quienes reciban subsidio de luz, gas y agua.

Si no te encuentras dentro de esta lista, podrás comprar dólar ahorro en Argentina