Dragon Ball es el anime con mayor número de seguidores en todas partes del mundo, lo cual no es tan sencillo como parece. Sin embargo, no es una serie perfecta del todo, pues existe un personaje del cuál nunca supimos su nombre pero que siempre estuvo presente en los arcos de Dragon Ball. Revisa en esta nota, de quién se trata.

Hemos llegado a conocer a muchísimos personajes en el universo de Dragon Ball, desde los populares guerreros Z, los terroríficos villanos en cada uno de sus arcos, hasta los personajes que conocimos en “Dragon Ball Super”, siempre sabiendo los nombres de cada uno de ellos,

Es normal que no podamos encontrar los nombres de algunos personajes completamente menores que aparecen solo una o pocas veces en el anime. Sin embargo, hay un personaje secundario recurrente cuyo nombre nunca se nos ha revelado.

¿CUÁL ES EL PERSONAJE DEL QUE NUNCA SUPIMOS SU NOMBRE?

Este personaje del que hablamos se trata de la madre de Bulma. Recapitulando ciertos episodios donde salió, en ninguno se escucha que la nombren. Caso contrario con el padre de Bulma, que todos lo conocemos como el Dr. Briefs, científico e investigador.

Quién mejor para confirmar el hecho de que la madre de Bulma no tiene nombre, que el mismo Akira Toriyama. El mismo creador del anime reveló que la madre de Bulma no tiene nombre; sin embargo, dentro de algunos productos del anime se ha visto un nombre relacionado a los productos de la madre de Bulma, pero estos no son oficiales.

Ese nombre salió de una broma de Toriyama, ya que era lógico de que le preguntaran cuál es el nombre de la madre de Bulma. En una entrevista dijo: ‘Cómo los nombres de la familia de Bulma están relacionados con ropa interior, su nombre debería de ser “Pantys”’. Sin embargo, nunca tendrá un nombre y siempre quedará como la madre de Bulma.