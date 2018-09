Diccionario de palabras. ¿Cómo se escribe? ¿"Echo" o "hecho"? ¿Con "h" o sin "h"? En realidad, ambas formas son correctas, pero tienen un significado diferente. "Echo" y "hecho" son palabras homófonas, es decir, tienen el mismo sonido mas no la misma definición, ni la forma de escribir. ¿Entonces? "Echo" es una conjugación del verbo "echar", mientras "hecho" es el participio del verbo “hacer” como cuando dices "no he hecho el trabajo que me pidieron".

¿Cómo identificar con exactitud estas palabras y evitar errores ortográficos? La clave se encuentra en conocer el significado de cada una y la forma correcta de usarlas, así que presta mucha atención a las siguientes indicaciones.

ECHO

“Echo” es una conjugación del verbo “echar” en primera persona en tiempo presente y en modo de indicativo. Esta palabra se refiere a la acción de tirar, dejar caer, depositar, verter o expulsar alguna cosa.

Como se explica en la Real Academia Española (RAE), también pueden emplearse en determinadas expresiones, como “echar de menos”, que significa ‘añorar’ o ‘extrañar’. Asimismo, en la perífrasis echar a + infinitivo, que indica el comienzo de la acción expresada por el infinitivo: Casi me echo a llorar.

Ejemplos:



Siempre echo los papeles a la papelera.

Echa la carta en el buzón de correos.

No la echo de menos.

HECHO

“Hecho” es el participio del verbo “hacer”, empleado en la formación de los tiempos verbales compuestos. También, puede utilizarse como adjetivo, con el significado de ‘acabado’, ‘maduro’ o ‘constituido’, o como el sustantivo masculino hecho.

Ejemplos:



¿Has hecho lo que te dije?

Antes de irse, dejó la comida hecha.

El hecho es que hemos solucionado el problema.

¿Qué dice la RAE?

Definición de "echo" en el diccionario de la RAE como conjugación del verbo "echar":



Hacer que algo vaya a parar a alguna parte, dándole impulso. Hacer que algo caiga en sitio determinado.

Definición de "hecho" en el diccionario de la RAE como conjugación del verbo "hacer":