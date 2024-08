Aunque muchos puedan imaginarse que la ciudad más alta del mundo se encuentra en Bolivia, principalmente si se tiene en cuenta que este país se caracteriza por su gran altura sobre el nivel del mar, lo cierto es que Perú puede decretarse como poseedor de dicha ciudad. Se trata de un asentamiento humano que se ubica a más de 5.000 msnm, precisamente en las inhóspitas alturas de la Cordillera de los Andes. A continuación, te contamos de qué lugar se trata.

¿CUÁL ES EL ASENTAMIENTO HUMANO MÁS ALTO DEL MUNDO QUE SE SITÚA EN PERÚ?

Con aproximadamente 5.100 metros sobre el nivel del mar, temperaturas bajas que llegan a cero grados y la aparición recurrente del hielo en el invierno, la ciudad o asentamiento humano con mayor altitud del mundo se llama La Rinconada, la cual se encuentra en el Monte Ananea, en Puno.

¿EN QUÉ SE CARACTERIZA LA RINCONADA?

Conocida también como “El Paraíso del Diablo”, esta ciudad peruana tiene un clima severo, pues su temperatura media anual en este lugar es de solo 1.3 ºC. Las noches son especialmente frías, y durante el día las temperaturas apenas superan el punto de congelación.

Rodeada de rocas y hielo, La Rinconada cuenta con pobladores que tuvieron que adaptarse a vivir con solo la mitad del oxígeno disponible al nivel del mar debido a la altitud extrema del lugar. El proceso de aclimatación toma alrededor de 30 días para los nuevos residentes.

Esta singular ciudad surgió debido a que cuenta con reservas de oro, las cuales atrajeron a mineros hace más de medio siglo. En la actualidad, se estiman que en sus laderas viven entre 30 mil y 50 mil personas, aunque las cifras son inexactas debido a que muchos de sus habitantes son nómadas, según explica National Geographic. Asimismo, cabe señalar que en este asentamiento humano convergen distintos idiomas propios del país, como lo son el español, el aimara y el quechua.

Aquellas personas interesadas en visitar este lugar, deben saber que sus hoteles no están en óptimas condiciones, puesto que apenas tienen mantas que ayuden a soportar el frío, no tienen calefacción y cuentan con baños compartidos sin duchas. Además, deben saber que a este asentamiento humano le sobra cantinas y prostíbulos, según informa 20 minutos.

¿QUÉ PROBLEMAS AFRONTAN LOS POBLADORES DE LA RINCONADA?

La población enfrenta problemas de infraestructura, insalubridad y contaminación minera, agravando aún más las difíciles condiciones de vida.

A pesar de sus condiciones climatológicas extremas, la población que habita en este lugar no tiene cristales en las ventanas de sus casas, lo cual hace más difícil lidiar con el radical frío. Además, considerando que poco oxígeno disponible por su altitud extrema, se eleva la posiblidad de que sus habitantes desarrollen mal de montaña crónico.

También debemos señalar que la localidad carece servicios, por ejemplo: no hay recolección de basura y los residuos humanos no se procesan. Debido a que no se recolectan los restos, los habitantes no tienen más opción que quemar o enterrarlos, lo cual genera una gran contaminación.

Además, La Rinconada no cuenta con servicio de agua potable, por lo que muchos optan por consumir el agua de las lluvias o de la nieve derretida, los cuales pueden ser perjudiciales debido a la contaminación provocada por los residuos de la minería, como el mercurio.

Por último y no menos importante, La Rinconada es considerada una ciudad sin ley, dedido a que enfrenta serios problemas de seguridad. Las autoridades peruanas recomiendan a los visitantes informar de su paradero para asegurar su bienestar.

Si este lugar se presenta como inhóspito y cruel, ¿por qué tiene personas viviendo en él? La respuesta sería la minería, actividad que es practicada por gran parte de sus habitantes.

Actualmente, la mayoría de los trabajadores se emplean en las minas pertenecientes a Corporación Ananea. Su remuneración no es en dinero, sino en la cantidad de oro que pueden llevar consigo al salir de la mina, un sistema que refleja las precarias y arriesgadas condiciones laborales en el área.

¿CUÁLES SON LAS CIUDADES MÁS ALTAS DE LATINOAMÉRICA?

Es importante mencionar que algunos informes no consideran a La Rinconada como la más alta del mundo debido a su limitada cantidad de residentes (menos de medio millón de pobladores), en comparación con otras grandes ciudades. Si se le otorga el título a una ciudad con amplia población, el ganador sería La Paz de Bolivia, la cual cabe señalar que es la capital más alta del mundo.

Ahora bien, las localidades que tienen la mayor altitud del mundo se encuentran en Latinoamérica, y la mayoría de ellas se ubican precisamente en Sudamérica. Estas ciudades son las siguientes: