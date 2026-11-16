La reciente edición del Clásico Nacional de El Salvador entre Club Deportivo FAS y Alianza FC dejó de lado la rivalidad deportiva para dar paso a minutos de auténtica angustia. El lateral derecho tigrillo, José “Chepito” Guevara, encendió todas las alarmas en el estadio luego de recibir un potente balonazo en el rostro que lo dejó inconsciente sobre el terreno de juego.

¿Cómo ocurrió la jugada en la que se lesionó José “Chepito” Guevara?

El incidente se produjo alrededor del minuto 57 del encuentro. Durante una acción ofensiva del conjunto albo, un atacante sacó un centro con mucha potencia hacia el área; en su afán por cortar la trayectoria y rechazar el peligro, Guevara interpuso su cuerpo, recibiendo el impacto seco del esférico a corta distancia directamente en el rostro.

La fuerza del golpe dejó al defensor completamente noqueado en el aire, provocando que cayera sin control y golpeara su cabeza contra el césped. Segundos después, el futbolista presentó un episodio de convulsión que obligó al árbitro central a detener las acciones de inmediato.

🚨⚽ MOMENTOS DE PREOCUPACIÓN 🚑 José "Chepito" Guevara recibió un fuerte balonazo en el rostro y tuvo que ser atendido por el cuerpo médico de FAS, con el apoyo de Alianza y Comandos de Salvamento. https://t.co/MisoIyJrJ1 — Canal 4. (@Canal4TCS) November 15, 2026

Solidaridad entre FAS, Alianza y Comandos de Salvamento en la cancha

Ante la evidente gravedad de la escena, el protocolo de emergencia se activó en cuestión de segundos. El cuerpo médico de Club Deportivo FAS ingresó al campo acompañado por los médicos de Alianza FC y los socorristas de Comandos de Salvamento, quienes trabajaron de forma conjunta para estabilizar e inmovilizar al jugador.

Mientras los especialistas realizaban las maniobras de primeros auxilios, la tensión se apoderó de las gradas y del césped. Futbolistas de ambos planteles rodearon la zona visiblemente afectados —algunos incluso arrodillados en oración— hasta que Guevara fue retirado en camilla en medio de los aplausos de todo el estadio para ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario.

Parte médico oficial: ¿Cuál es el estado de salud de “Chepito” Guevara?

Tras las primeras evaluaciones médicas y los estudios neurológicos correspondientes, el Club Deportivo FAS emitió un comunicado oficial para llevar tranquilidad a la afición salvadoreña sobre la evolución del defensor:

🚨 ¡Buenas noticias para la familia tigrilla! José «Chepito» Guevara evoluciona favorablemente tras sufrir un trauma craneoencefálico durante el partido ante Alianza. Se encuentra estable, consciente y bajo observación médica. El defensor será evaluado por neurocirugía para determinar si puede recibir el alta. ¡Fuerza, Chepito! 🐯❤️ https://t.co/RfD7fgXrRP — Diario Digital Cronio (@croniosv) November 15, 2026

Diagnóstico: El jugador sufrió un traumatismo craneoencefálico leve producto del impacto y la caída posterior.

El jugador sufrió un producto del impacto y la caída posterior. Evolución clínica: Los reportes confirmaron que Guevara pasó la noche estable, consciente y orientado , respondiendo favorablemente a los estímulos.

Los reportes confirmaron que Guevara pasó la noche , respondiendo favorablemente a los estímulos. Próximos pasos: El lateral permanece bajo estricta observación por parte del área de neurocirugía para monitorear su evolución durante las próximas horas antes de recibir el alta médica definitiva y determinar su tiempo de baja en el torneo.

Un susto que une al fútbol salvadoreño

Más allá del resultado en el marcador, la rápida respuesta de los cuerpos médicos de ambos clubes y de Comandos de Salvamento fue clave para controlar una situación de alto riesgo. Ahora, el entorno de FAS y los seguidores del fútbol nacional quedan a la espera de su pronta recuperación para verlo nuevamente en las canchas.