Un potente centro impactó de lleno en el rostro de José "Chepito" Guevara al minuto 57, provocando una caída aparatosa y episodios de convulsión que obligaron a detener el partido y trasladar al futbolista de emergencia a un hospital. (Foto: Canal 4 Twitter)
Un potente centro impactó de lleno en el rostro de José "Chepito" Guevara al minuto 57, provocando una caída aparatosa y episodios de convulsión que obligaron a detener el partido y trasladar al futbolista de emergencia a un hospital. (Foto: Canal 4 Twitter)
Por Paolo Valdivia

La reciente edición del Clásico Nacional de El Salvador entre Club Deportivo FAS y Alianza FC dejó de lado la rivalidad deportiva para dar paso a minutos de auténtica angustia. El lateral derecho tigrillo, José “Chepito” Guevara, encendió todas las alarmas en el estadio luego de recibir un potente balonazo en el rostro que lo dejó inconsciente sobre el terreno de juego.

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