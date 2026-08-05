Después de casi tres décadas de saques imposibles, técnicas sobrehumanas y partidos de infarto, el icónico manga de tenis creado por Takeshi Konomi ha llegado a su desenlace. Tras una larga trayectoria que comenzó a finales de los años 90 con “The Prince of Tennis” y continuó con su secuela “New Prince of Tennis”, la franquicia cierra un capítulo histórico reuniendo emoción, saltos temporales y un emotivo homenaje a sus orígenes.

La batalla final: Ryoma Echizen contra Ryoga en el Mundial Sub-17

El clímax de la historia alcanza su punto más alto durante la final de la U-17 World Cup, donde el equipo de Japón se enfrenta a la poderosa selección de España. El duelo más esperado de toda la obra pone frente a frente a los dos hermanos: Ryoma Echizen contra Ryoga Echizen.

En un choque colosal de talentos, Ryoga pone a Ryoma contra las cuerdas al utilizar su habilidad para absorber y asimilar el estilo de juego de su oponente. Sin embargo, conectando con la verdadera esencia de su tenis y respaldado por el apoyo incondicional de sus compañeros de equipo, Ryoma logra superar sus límites y consigue el punto definitivo que le otorga una victoria histórica a Japón.

Celebración en Melbourne y despedida del torneo

Tras el triunfo, la pista de juego se convierte en una auténtica fiesta de camaradería internacional. El equipo japonés alza a Ryoma en hombros ante la ovación masiva del público en el estadio.

Las páginas posteriores muestran el espíritu deportivo entre todas las selecciones participantes (España, Alemania, Estados Unidos, Suiza y más), quienes comparten la recepción de clausura, paseos por la ciudad de Melbourne y celebraciones navideñas. El torneo concluye oficialmente con la delegación abordando el avión de regreso a Japón, dejando la estampa de Ryoma y Ryoga durmiendo plácidamente uno al lado del otro durante el vuelo.

Salto temporal: 3 años en el futuro y la nueva vida de Ryoga

La narrativa da un giro sorprendente al avanzar tres años hacia el futuro para trasladarse a España, específicamente a la renombrada SOL Academy.

En esta nueva etapa, vemos que Ryoga Echizen ha tomado un nuevo rumbo profesional como entrenador (Coach Ryoga). Alejado de la rivalidad más amarga, Ryoga se encarga de formar a jóvenes promesas del tenis, rechazando en tono jovial los desafíos de sus pequeños alumnos y prometiéndoles un partido en serio solo cuando hayan crecido y mejorado su nivel.

El emotivo guiño al primer capítulo y la carta de Sakuno

De vuelta en territorio japonés, la historia conecta de forma poética con el primerísimo capítulo del manga original publicado en 1999. A bordo de un tren en movimiento, un joven impertinente tira por accidente las raquetas de un niño. Es aquí donde reaparece Sakuno Ryuzaki (ahora con 15 años), quien interviene con amabilidad para ayudar al niño y corregir al chico sobre la técnica de su empuñadura (Eastern Grip).

Esta nostálgica escena ocurre mientras transcurre en voz en off la lectura de una carta redactada por Sakuno para Ryoma, en la cual reflexiona sobre su trayectoria y le confiesa que ha comprendido que la verdadera fuerza de Ryoma nace de la esperanza que le transmite a los demás cada vez que entra a la cancha.

El legado continúa: La gran final mundial en Tokio

Para cerrar con broche de oro, el autor regala una última mirada al futuro en el majestuoso escenario de la U-17 World Cup Tokyo. La selección de Japón salta a la pista para disputar el título definitivo frente al rival más temible del planeta: Alemania.

El manga concluye con una toma de máxima tensión en la red, mostrando cara a cara a Ryoma Echizen contra Kunimitsu Tezuka, capitán de la escuadra alemana y antiguo referente de Ryoma. Con este enfrentamiento en lo más alto del tenis mundial, la obra cierra 27 años de historia demostrando que la pasión por el deporte y la superación personal nunca terminan.