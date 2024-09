Roberto Chale falleció este martes 10 de septiembre. A los 77 años de edad, generando gran tristeza entre los fanáticos del fútbol en nuestro país, el exmundialista con la selección peruana y figura de Universitario dejó de existir. A propósito de ello, José Luis el ‘Puma’ Carranza se mostró muy dolido, en medio de un programa en vivo, con la partida del popular ‘Niño Terrible’. Aquí te contamos todos los detalles.

El ‘Puma’ Carranza se conmueve tras enterarse del fallecimiento de Roberto Chale: así recordó al histórico extécnico de Universitario

“Mi más sentido pésame a toda la familia. Roberto era una persona muy carismática, no hay palabras para describirlo. Lo sentimos, porque en los momentos más difíciles he estado ahí para él y eso me deja tranquilo. Muchos lo hemos ayudado y no hablo de homenajes, sino económicamente”, dijo el ‘Puma’ en ‘La Interna’ de Trivu Tv.

Asimismo, el ídolo merengue agregó: “Era un gran tipo, un tipazo, no hay palabras para él. Pasar tiempo con él era una felicidad enorme, no saben lo carismático y ocurrente que era, tenía esa chispa que los jugadores de ahora no tienen”.

Roberto Chale se coronó tricampeón con Universitario en el año 2000. (Foto: GEC)

Cómo fueron los últimos días de Roberto Chale

Por último, Carranza detalló como fueron los últimos días de Chale. “Solo importaba su salud, ya no podía hablar, ni tampoco nos reconocía, fueron momentos muy duros por eso yo respeto. Son momentos tristes que pasó la familia, siempre estuvimos cerca. Inclusive, hace 10 días, estuvimos en una conferencia de prensa con un grupo chicos para ayudarlo a recaudar fondos. A Dios gracias hay amigos en la fundación de un señor que siempre apoyaba, buscaba algo para apoyar”.

En qué equipos jugó Roberto Chale

Centro Iqueño

Universitario de Deportes

Defensor Lima

Sport Boys

Sporting Cristal

Universitario de Deportes

Valencia FC

Universidad Católica

Deportivo Municipal

Universitario de Deportes