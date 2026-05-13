Por Redacción EC

El Comité Organizador local confirmó que la histórica City Hall Plaza será el escenario principal del FIFA Fan Festival en el corazón de Boston. Impulsado por la alcaldesa Michelle Wu y la vicegobernadora Kim Driscoll, el evento ha sido concebido como un espacio abierto e integrador. Durante 16 días, el festival reunirá a ciudadanos, comunidades migrantes y turistas en el marco de la fase de grupos de la FIFA World Cup 2026. El ingreso será gratuito y permitirá que las familias disfruten de dos a tres encuentros diarios transmitidos en pantallas gigantes de alta definición. “Queremos que la energía de Boston se viva en cada rincón”, señaló Mike Loynd, presidente de Boston 26. Además de las transmisiones en vivo, el FIFA Fan Festival contará con actividades culturales, presentaciones musicales y propuestas gastronómicas que buscarán reflejar la diversidad de Boston. Los organizadores señalaron que el evento no solo apunta a fortalecer el ambiente futbolero durante la FIFA World Cup 2026, sino también a generar un impacto económico positivo para el comercio local y el turismo en la ciudad.