El Comité Organizador local confirmó que la histórica City Hall Plaza será el escenario principal del FIFA Fan Festival en el corazón de Boston. Impulsado por la alcaldesa Michelle Wu y la vicegobernadora Kim Driscoll, el evento ha sido concebido como un espacio abierto e integrador. Durante 16 días, el festival reunirá a ciudadanos, comunidades migrantes y turistas en el marco de la fase de grupos de la FIFA World Cup 2026. El ingreso será gratuito y permitirá que las familias disfruten de dos a tres encuentros diarios transmitidos en pantallas gigantes de alta definición. “Queremos que la energía de Boston se viva en cada rincón”, señaló Mike Loynd, presidente de Boston 26. Además de las transmisiones en vivo, el FIFA Fan Festival contará con actividades culturales, presentaciones musicales y propuestas gastronómicas que buscarán reflejar la diversidad de Boston. Los organizadores señalaron que el evento no solo apunta a fortalecer el ambiente futbolero durante la FIFA World Cup 2026, sino también a generar un impacto económico positivo para el comercio local y el turismo en la ciudad.

Las entradas serán gratis para todos los registrados, ¿Cuál es la manera correcta para registrarse y no perderse este evento?

Si bien el ingreso será gratuito, los organizadores precisaron que los asistentes deberán realizar un registro previo. La plataforma oficial para reservar entradas estará habilitada en los próximos días, por lo que es importante seguir las actualizaciones de Boston 26, donde se publicarán los códigos QR necesarios para acceder al evento. Según el comité organizador indicó que esta media se tomó para controlar el aforo y reforzar las medidas de seguridad. También señaló que el operativo de seguridad incluirá controles de acceso, monitoreo permanente y presencia coordinada de personal de emergencia y fuerzas del orden durante los 16 días del evento. Asimismo, se implementarán protocolos especiales para agilizar el ingreso de los asistentes y evitar aglomeraciones en los alrededores de City Hall Plaza. De igual forma, las autoridades recomendaron a los visitantes llegar con anticipación, portar solamente los objetos permitidos y mantenerse atentos a las indicaciones oficiales que serán difundidas en la plataforma de Boston 26.

¿Qué verán todos los visitantes en el City Hall Plaza de Boston si será el escenario principal del FIFA Fan Festival?

Dentro de la fiesta del fútbol, el talento local de Boston será una vitrina para el mundo porque apostará por su identidad propia. En la programación se contará con presentaciones diarias de artistas de la región en el escenario, también habrá espacios dedicados a emprendedores y negocios locales para mostrar su oferta a miles de visitantes, asimismo una programación que refleja el mosaico cultural de la ciudad, con especial énfasis en la participación de la comunidad hispana. El objetivo principal es marcar una diferencia con los otros festivales internacionales donde el turismo vivencial se presencie en el mundo. Los organizadores harán que participen artistas, músicos y talentos comunitarios, con el fin de convertir a City Hall Plaza en uno de los principales puntos de encuentro para aficionados de distintas nacionalidades durante el torneo.

La seguridad está planificada para todos los turistas incluso para los que acceden mediante el transporte público

Debido a la alta afluencia esperada, las autoridades recomiendan encarecidamente hacer uso del transporte público para llegar al City Hall Plaza por tener una ubicación céntrica. Esto facilitará la movilidad de miles de personas. Asimismo, el Departamento de Policía de Boston y organismos de seguridad pública están planificando la seguridad para todas las comunidades tanto locales como migratorio. Cabe recordar que, el Boston Stadium en Foxborough albergará siete encuentros oficiales, culminando con un partido de cuartos de final el próximo 9 de julio. Este por ello que este festival será toda una atracción para todos los que asistan. Las ferias, los artistas, el juego de luces, la seguridad, los agentes turísticos y demás, ya están todos listos para la gran fiesta futbolística que se celebra cada cuatro años: el Mundial 2026.