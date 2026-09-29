Evita que tu decisión quede anulada en la mesa de sufragio. Descubre la forma correcta de marcar la cédula, el valor de las sanciones para omisos y miembros de mesa, y el procedimiento paso a paso para ejercer un voto válido este domingo. (Foto: ONPE)
Evita que tu decisión quede anulada en la mesa de sufragio. Descubre la forma correcta de marcar la cédula, el valor de las sanciones para omisos y miembros de mesa, y el procedimiento paso a paso para ejercer un voto válido este domingo. (Foto: ONPE)
Por Paolo Valdivia

Este domingo 4 de octubre se llevan a cabo las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Para garantizar que tu decisión sea contada sin inconvenientes ni invalidez en la mesa de sufragio, es indispensable conocer las reglas de marcado y la estructura de la cédula de votación.

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