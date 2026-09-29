Este domingo 4 de octubre se llevan a cabo las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Para garantizar que tu decisión sea contada sin inconvenientes ni invalidez en la mesa de sufragio, es indispensable conocer las reglas de marcado y la estructura de la cédula de votación.

Horarios y diseño de la cédula de votación

Las mesas de sufragio permanecerán abiertas desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. a nivel nacional.

Al ingresar a la cabina secreta, notarás que el diseño de la cédula no es completamente uniforme. El formato varía según tu ubicación geográfica y las autoridades a elegir:

Lima Metropolitana y Cercado de Lima: Tienen esquemas específicos ajustados a su administración distrital y provincial.

Tienen esquemas específicos ajustados a su administración distrital y provincial. Circunscripciones Regionales: Incorporan secciones adicionales para autoridades de cada región.

Paso a paso para emitir un voto válido

Para que el jurado electoral considere válido tu voto, sigue este procedimiento preciso durante el marcado:

Identifica la organización política: Recuerda que no se vota por regidores individuales.

Ubica el símbolo o logo de la agrupación política de tu preferencia dentro de la columna correspondiente. Ten en cuenta que para las alcaldías y regidurías la lista es cerrada: el voto se otorga a la lista completa, no de forma individual.

Traza la marca permitida: Únicamente cruz (+) o aspa (X).

Utiliza el lapicero provisto en la cabina para dibujar una sola cruz (+) o un solo aspa (X) sobre el recuadro del símbolo elegido.

Asegura el punto de intersección: Criterio técnico de validez.

Procura que la intersección de las dos líneas de tu cruz o aspa cruce estrictamente dentro del recuadro. Aunque las puntas o extremos de las líneas sobresalgan levemente fuera del margen, el voto seguirá siendo válido siempre que el centro del cruce permanezca dentro del casillero.

Errores comunes que anulan tu voto

Un fallo en la cédula puede invalidar tu participación por completo. Evita los siguientes errores habituales:

Tipo de error Descripción Consecuencia Intersección fuera del marco Dibujar la cruz o aspa de modo que el cruce de líneas quede fuera del recuadro oficial. Voto nulo Símbolos no autorizados Usar check, círculos, rayas, garabatos o marcas alternativas. Voto nulo Escribir en la cédula Poner nombres, números de DNI, comentarios, textos o firmas. Voto nulo Doble marcado Marcar dos o más símbolos de distintas agrupaciones en la misma columna. Voto nulo Intentos de corrección Repasar con trazos adicionales o tachar un error previo para volver a marcar. Voto nulo

Recomendaciones finales para el día del sufragio

No intentes corregir si te equivocas: Realizar tachaduras sobre un marcado incorrecto impedirá interpretar tu intención original y anulará esa sección de la cédula.

Realizar tachaduras sobre un marcado incorrecto impedirá interpretar tu intención original y anulará esa sección de la cédula. Asegura un solo trazo firme: Define tu decisión antes de marcar para evitar vacilaciones o marcas dobles dentro de una misma columna de la cédula.

¿Cómo saber dónde me toca votar este 4 de octubre?

Para consultar tu local de votación, el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE han puesto a disposición una plataforma digital accesible desde cualquier teléfono o computadora:

Ingresa al portal oficial: Dirígete a la plataforma habilitada por el organismo electoral (https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio). Digita tu número de DNI: Escribe tus 8 dígitos sin guiones ni espacios. Obtén tu información de sufragio: El sistema te mostrará tu local de votación, la dirección exacta, tu número de mesa y el número de orden en el padrón. Verifica si eres miembro de mesa: La misma herramienta te confirmará si fuiste seleccionado como miembro de mesa titular o suplente.

Multas y sanciones: ¿Cuánto pagarás si no vas a votar?

El voto en el Perú es obligatorio para los ciudadanos de 18 a 70 años. No acudir a las urnas o faltar a la mesa de sufragio genera sanciones económicas calculadas según el nivel socioeconómico de tu distrito de residencia:

Multa por no votar (Omiso al sufragio):



Multa por no asistir como miembro de mesa: Si fuiste seleccionado (titular o suplente) y no acudes a instalar la mesa, pagarás una sanción fija de S/ 275.00 .

Si fuiste seleccionado (titular o suplente) y no acudes a instalar la mesa, pagarás una sanción fija de . Acumulación de sanciones: Si no cumples como miembro de mesa y tampoco votas, se sumarán ambas sanciones, alcanzando hasta S/ 385.00 en una sola jornada electoral.

Candidatos a la alcaldía de Lima: ¿Quiénes compiten en esta elección?

La contienda electoral para la Alcaldía Provincial de Lima Metropolitana reúne a diversos aspirantes y agrupaciones políticas. Entre las candidaturas que se presentan destacan:

Carlos Alberto Tejada Noriega (Acción Popular)

(Acción Popular) Susel Ana María Paredes Piqué (Ahora Nación)

(Ahora Nación) Francis James Allison Oyague (Avanza País)

(Avanza País) Carlos Ricardo Bruce Montes de Oca (Somos Perú)

(Somos Perú) Daniel Belizario Urresti Elera (Podemos Perú)

(Podemos Perú) Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla (Renovación Popular)

(Renovación Popular) Edgardo Renán de Pomar Vizcarra (Partido Popular Cristiano - PPC)

(Partido Popular Cristiano - PPC) Ricardo Pablo Belmont Cassinelli (Partido Cívico Obras)

Nota: La cédula municipal no incluye las fotografías de los candidatos a alcaldes; únicamente muestra el nombre y el símbolo oficial del partido o movimiento político.

¿Se puede votar con el DNI caducado o vencido?

Sí. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) dispone de forma excepcional la validez de los Documentos Nacionales de Identidad (DNI) vencidos únicamente para ejercer el derecho al voto durante el día de la jornada electoral.

¿Qué hacer si fuiste seleccionado miembro de mesa?

Si la ONPE te designó como miembro de mesa (titular o suplente), debes cumplir con el siguiente protocolo para evitar sanciones: