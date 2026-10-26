México ya se encuentra levantando los tradicionales altares coloridos y llenos de significado, adornados con calaveras alegóricas y otros objetos, debido a que festejarán una de las celebraciones más arraigadas de su cultura. Se trata del Día de los Muertos, una festividad ancestral que celebra el retorno transitorio de los seres queridos fallecidos a este plano. Sin embargo, durante estas fechas, muchas personas se preguntan qué elementos colocar como ofrendas. Entre los más comunes destacan las fotografías, flores, alimentos y velas, entre otros objetos que buscan mantener vivo el vínculo con un ser querido o una mascota fallecida. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES ELEMENTOS QUE SE COLOCAN EN LAS OFRENDAS POR EL DÍA DE MUERTOS?

De acuerdo con la tradición mexicana, el Día de Muertos comprende varias fechas para recordar a los seres queridos fallecidos. Es decir, el 27 de octubre se dedica a las mascotas; el 28, a quienes murieron de forma trágica o violenta; y el 29, a las víctimas de ahogamientos y accidentes. Asimismo, el 30 se recuerda a las almas que no tienen familiares que las honren, mientras que el 31 se dedica, según algunas creencias populares, a los niños fallecidos antes del bautismo.

#OfrendaDeMuertos #AltarDeMuertos #TradicionesMexicanas #bruja ♬ sonido original - Bruja Cósmica Oficial @brujacosmicaoficial 🏵️🕯️ ¿A quién le guardarás un lugar en tu ofrenda? Desde nuestras mascotas hasta los abuelos que tanto extrañamos, este calendario popular del Día de Muertos dedica distintas fechas a su memoria. Te cuento cuándo se les recuerda y cómo prepararles un espacio con cariño. Las costumbres cambian según la comunidad y la familia: conserva también las tradiciones que heredaste. 💜 Escribe su nombre en los comentarios para recordarlo juntos. ✨ #DíaDeMuertos

En tanto, el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, se honra a los niños y bebés fallecidos, conocidos como “angelitos”, y el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, se recuerda a los adultos fallecidos y se celebra la fecha central de esta tradición local. Así, durante estos días, muchas familias preparan altares con decoraciones coloridas sobre un mantel blanco para honrar a sus familiares. A continuación, te presentamos, compartido por el portal Vive USA, los principales regalos que se colocan en estas efemérides:

Copal e incienso: Se emplean para purificar el ambiente y alejar las energías negativas.

Se emplean para purificar el ambiente y alejar las energías negativas. Calaveritas de azúcar: Simbolizan la presencia de la muerte en la cosmovisión mexicana y su vínculo con la vida.

Simbolizan la presencia de la muerte en la cosmovisión mexicana y su vínculo con la vida. Agua: Simboliza la vida y se ofrece a las ánimas para calmar la sed después de su largo recorrido.

Simboliza la vida y se ofrece a las ánimas para calmar la sed después de su largo recorrido. Flor de cempasúchil: El color y el aroma de sus pétalos guían a las almas hacia la ofrenda.

El color y el aroma de sus pétalos guían a las almas hacia la ofrenda. Sal: Se utiliza como símbolo de purificación y protección de las almas durante su recorrido.

Se utiliza como símbolo de purificación y protección de las almas durante su recorrido. Pan de muerto: Es una de las más representativas y un elemento indispensable en la elaboración de la ofrenda.

Es una de las más representativas y un elemento indispensable en la elaboración de la ofrenda. Veladoras y velas: Representan la luz, la fe y la esperanza, y sirven de guía para que las almas regresen al hogar.

¿QUÉ FLORES PONER EN LA OFRENDA PARA EL DÍA DE LOS MUERTOS?

Durante las celebraciones del Día de Muertos, del 27 de octubre al 2 de noviembre, existen diversas opciones de flores que las familias pueden colocar como ofrendas en sus altares para honrar a sus seres queridos fallecidos:

Alhelí (Matthiola) : Esta pequeña flor blanca o morada es muy duradera y simboliza la pureza y el amor eterno hacia los seres queridos que han fallecido. A menudo, se usa en combinación con otras flores para crear un contraste en la ofrenda.

: Esta pequeña flor blanca o morada es muy duradera y simboliza la pureza y el amor eterno hacia los seres queridos que han fallecido. A menudo, se usa en combinación con otras flores para crear un contraste en la ofrenda. Terciopelo Rojo (Celosia cristata) : Esta flor es conocida por su textura única y su color rojo intenso. El terciopelo rojo simboliza el corazón y la sangre, que son la esencia de la vida. Además, su estructura retorcida y en forma de cresta se asocia con el renacimiento y la regeneración.

: Esta flor es conocida por su textura única y su color rojo intenso. El terciopelo rojo simboliza el corazón y la sangre, que son la esencia de la vida. Además, su estructura retorcida y en forma de cresta se asocia con el renacimiento y la regeneración. Nube (Gypsophila paniculata): Con su apariencia etérea y delicada, las pequeñas flores blancas de la nube a menudo se usan en las ofrendas para representar el cielo y el paraíso. Además de su significado espiritual, su ligereza agrega una sensación de aire y espacio al altar.

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