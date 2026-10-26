Por Redacción EC

México ya se encuentra levantando los tradicionales altares coloridos y llenos de significado, adornados con calaveras alegóricas y otros objetos, debido a que festejarán una de las celebraciones más arraigadas de su cultura. Se trata del Día de los Muertos, una festividad ancestral que celebra el retorno transitorio de los seres queridos fallecidos a este plano. Sin embargo, durante estas fechas, muchas personas se preguntan qué elementos colocar como ofrendas. Entre los más comunes destacan las fotografías, flores, alimentos y velas, entre otros objetos que buscan mantener vivo el vínculo con un ser querido o una mascota fallecida. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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