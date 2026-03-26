El estrés laboral se ha convertido en uno de los factores que más impacta en la productividad de las empresas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la ansiedad y el estrés asociados al trabajo generan pérdidas cercanas a US$ 1 billón al año en productividad a nivel global.

A las exigencias propias del puesto se suman preocupaciones económicas fuera del trabajo, que terminan influyendo en el desempeño diario. Diversos estudios en gestión del talento indican que más del 60% de los trabajadores reconoce que las preocupaciones financieras afectan su concentración durante la jornada laboral.

Rodrigo Gutiérrez, country manager de Onura Latam, señala que el análisis suele centrarse únicamente en la carga operativa. “El estrés laboral no proviene solo de la carga de trabajo; muchas veces también responde a la presión financiera que enfrentan los colaboradores fuera de la oficina”, explica.

“Una parte relevante del estrés proviene de la incertidumbre financiera del colaborador: cómo cubrir alimentación, transporte o gastos básicos. Si esa variable no se aborda, cualquier iniciativa interna queda incompleta”, sostiene.

Desde esa lectura, la intervención debe apuntar a factores concretos que inciden en la estabilidad diaria. Gutiérrez propone tres acciones.

Beneficios que reduzcan presión sobre gastos esenciales

Las tarjetas de alimentos —y en algunos casos de combustible— pueden tener un efecto directo en la disminución de la tensión financiera. Al asignar un monto mensual exclusivo para consumo en rubros básicos, la empresa contribuye a estabilizar una parte relevante del presupuesto familiar.

“El beneficio cumple una función práctica. Cuando una porción de la alimentación está cubierta, el colaborador puede reorganizar mejor sus recursos. Esa previsibilidad reduce ansiedad y mejora concentración”, explica Gutiérrez.

Desde la empresa, la tarjeta permite administrar montos definidos con trazabilidad y control. Desde el trabajador, se traduce en mayor capacidad de planificación. El resultado es menor presión económica cotidiana, uno de los detonantes menos visibles del estrés.

Programas de bienestar con alcance real

Las iniciativas de salud física y mental siguen siendo necesarias, pero deben responder a necesidades específicas. Talleres de manejo de estrés, acceso a orientación psicológica o convenios de salud pueden complementar la estrategia.

Gutiérrez advierte que estas acciones requieren coherencia con el resto de políticas internas. “Si el colaborador recibe apoyo emocional, pero continúa con incertidumbre respecto a gastos básicos, el efecto es parcial. Las medidas deben operar en conjunto”, afirma.

Espacios formales de feedback y cohesión de equipo

La falta de claridad en objetivos y responsabilidades incrementa la tensión. Reuniones periódicas de retroalimentación, definición de metas y dinámicas de integración ayudan a ordenar expectativas y reducir fricciones.

Las sesiones de team building orientadas a mejorar coordinación y comunicación fortalecen la confianza interna. Cuando el equipo entiende prioridades y criterios de evaluación, disminuye la sensación de incertidumbre.

Para Gutiérrez, la combinación de estas medidas tiene impacto acumulativo. “Reducir el estrés no depende de una acción aislada. Al aliviar gastos esenciales, acompañar con programas de salud y establecer espacios de diálogo estructurado, la empresa actúa sobre factores concretos que influyen en el desempeño”, finaliza.

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