Resumen

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A las exigencias propias del puesto se suman preocupaciones económicas fuera del trabajo, que terminan influyendo en el desempeño diario. (Foto: Kampus Production / Pexels)
A las exigencias propias del puesto se suman preocupaciones económicas fuera del trabajo, que terminan influyendo en el desempeño diario. (Foto: Kampus Production / Pexels)
Por Redacción EC

El estrés laboral se ha convertido en uno de los factores que más impacta en la productividad de las empresas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la ansiedad y el estrés asociados al trabajo generan pérdidas cercanas a US$ 1 billón al año en productividad a nivel global.

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