Feliz Año Nuevo EN VIVO | Sigue la llegada del 2026 en el Perú y otros países del mundo
¿Qué países serán los últimos en recibir el 2026?
A diferencia de Kiribati, los países que serán los últimos en recibir el Año Nuevo 2026 son la Isla Howland e Isla Baker, pertenecientes a Estados Unidos. Estos archipiélagos que están deshabitados, ubicadas en el Océano Pacífico, se encuentran en el huso horario más retrasado del planeta. Y es que, tienen una diferencia horaria con Kiribati de 24 horas, lo que equivale a un día.
¿Qué país recibirá primero el Año Nuevo 2026?
La república de Kiribati, ubicada en el Pacífico central, opera bajo el huso horario UTC +14, por lo que su diferencia horaria con el Perú es de 17 horas. Eso significa que cuando en esa parte del mundo sean las 00:00 horas del 1 de enero de 2026, en el Perú serán las 7 a.m. del miércoles 31 de diciembre.
También están aquellas personas que prefieren quedarse en casa para cenar en familia y realizar una oración a las 00:00 horas para dar gracias a Dios por la llegada de un nuevo año.
Por otro lado, no faltan las fiestas en casa, locales nocturnos o conciertos al aire libre, donde mucha gente se congrega para recibir el nuevo año con música, comida y un brindis.
Existen aquellas personas que esperan las 00:00 horas del 1 de enero para recibir el Año Nuevo con diferentes cábalas como, por ejemplo, comer 12 uvas, salir a la calle a dar una vuelta a la manzana con maletas en mano o vestir prendas amarillas o rojas para atraer la buena fortuna o el amor, según las creencias más populares.
El mundo entero se prepara para recibir el Año Nuevo 2026, un nuevo ciclo de vida que para muchas personas representa un comienzo, la renovación de propósitos para el año y el punto de partida para conseguir nuevos objetivos familiares, personales o profesionales.
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo
El mundo entero se prepara para recibir el Año Nuevo 2026, un nuevo ciclo de vida que para muchas personas representa un comienzo, la renovación de propósitos para el año y el punto de partida para conseguir nuevos objetivos familiares, personales o profesionales.